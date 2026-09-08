起步公司携手日本电梯企业，计划为本地新旧楼宇推出更多可自主上下电梯的机器人，为用户提供清洁、送货等日常服务。

新加坡科技初创公司快客宝科技（QuikBot Technologies）和三菱电梯（新加坡）公司，星期二（9月8日）签署战略合作协议，推动发展基于人工智能（AI）的可靠基础设施，让机器人能够在电梯和互联的建筑环境中自主、安全、可靠地运行。

三菱电梯（新加坡）公司在它位于加基武吉科技园（Kaki Bukit Techpark）的办公楼，演示可自动进出电梯的机器人。（三菱电梯（新加坡）公司提供）

快客宝科技研发的QuikSync平台，让机器人能自行安全地验证身份、取得权限，并与电梯、门禁、出入控制系统以及其他楼宇基础设施安全互动。

根据协议，QuikSync平台将与三菱电梯及楼宇系统整合，让已获准的机器人，在符合安全和管理要求的前提下，与实体基础设施进行互动运行。

三菱电梯将保留对电梯及楼宇系统安全性、完整性和运营的整体最终决定权。任何可能影响这些系统的技术活动，都必须事先经过三菱审查并取得书面批准。

快客宝科技创办人兼总裁黄耀亭在当天发布的文告中说：“实体AI无法单靠自主机器实现大规模发展……这项合作是推动建筑迈向‘实体AI就绪’的重要一步。”

三菱电梯（新加坡）公司常务董事森英之也指出，这项合作标志着两家公司将发挥各自优势，在智慧建筑和下一代城市基础设施领域建立一个稳健的生态系统。

三菱电梯在受询时说，公司在本地部署了7000多部电梯，分布在1200多栋商用和居住建筑内，其中大部分为升降电梯（elevator），也有自动扶梯（escalator）。目前，公司正在主动联系客户，了解他们对楼宇使用实体AI的需求。

当天文告说，两家公司已为一处本地住宅部署了运作系统，让清洁机器人在建筑内自主安全使用电梯进行工作。接下来，双方计划开展更多联合试点项目，在送货、清洁、保安、医疗保健等领域拓展应用范围。QuikSync平台支持不同制造商生产的机器人，建筑业主无需依赖单一机器人供应商。

《联合早报》记者从快客宝科技了解到，双方已开展的合作项目，就是今年5月在友诺士一座组屋开始试用保洁机器人，机器人会自行乘搭电梯，到每一层楼打扫走廊。