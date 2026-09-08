这起火患发生在星期二（9月8日）中午约12时，地点在本茱鲁路（Penjuru Road）10号，一个名为MFT-GXO的物流仓库内。

裕廊西本茱鲁路物流仓库大火燃烧逾两小时，火势虽被控制在仓库范围内，尚未完全扑灭，暂无人员伤亡。

民防部队在脸书发文说，火患涉及仓库内部，消防员正动用四支水枪及一台灭火机器进行灌救。约50人在民防抵达前已自行从受影响区域疏散。

滚滚浓烟 数公里外可见

《联合早报》记者约下午1时许赶抵现场时，本茱鲁路已被封锁不可通行。滚滚浓烟从其中一间仓库中冒出，从数公里外都清晰可见。

滚滚浓烟从仓库冒出，从数公里外都清晰可见。（张俊杰摄）

灭火作业持续约一个半小时后，消防员将水管拉至对面组屋区停车场的消防栓，进一步接水灭火。

受访民众透露，失火仓库疑似是一个废品、旧家电回收的公司，平时只见很多大型罗厘和货柜进出。

物流园区内的一名员工沙迪古玛（Sathiskumar，27岁）受访时说，他在吃饭时被疏散到对面组屋底层，失火时闻到一股电线燃烧的味道，但并没有听到爆炸声。

截止截稿时间约2时20分，火仍未被扑灭。