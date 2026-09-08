在电商平台上出售的一款减肥产品被查出含有违禁物质，卫生科学局提醒消费者不要购买或服用。

卫科局星期二（9月8日）发文告说，当局对在网上售卖的产品进行例常检测时，发现名为“Dermcare weight (D30 & Sstrong Set) Daily Health Support Set”的产品含有在本地禁用的减肥药西布曲明（sibutramine），以及氢氯噻嗪（hydrochlorothiazide）、氟西汀（fluoxetine）、奥利司他（orlistat）和比沙可啶（bisacodyl）等五种强效物质。

这些物质可导致失眠、头痛、腹泻、呕吐、情绪不定和心脏病风险等各种健康问题，消费者通常只可通过医生或药房配药取得。

卫科局说，如果公众正在服用这款产品，应立即停用。若身体不适应求医。

根据文告，这款产品在Shopee和Lazada平台上售卖，卖家声称它含有维他命和肉桂等天然成分，通过克制食欲、排毒、燃脂和加速代谢，达到减重效果。

包装无标示药物成分

每份产品包括四包零散的“减肥”药片和胶囊，包装上印着泰文，指示服用者早晚服用。包装上也贴着“Dermcare clinic”标签，但不显示产品名称或药物成分。

卫科局指出，已与电商平台合作撤下相关产品的链接，也正对卖家展开调查，包括一个本地卖家。

文告强调，所有商家和供应商须立即停售相关产品。当局将对销售或供应掺有禁用或强效成分产品的违例者，采取严厉执法行动。违例者一旦罪成，可被监禁最长五年、罚款最高5万元，或两者兼施。

卫科局也提醒公众须结合均衡饮食和适量运动，才能有效控制体重。若在管理体重方面需要帮助，应咨询医生或营养师。