社交媒体Threads出现冒充新加坡前副总理王瑞杰的账号。王瑞杰本人已证实这是伪造账号。

假账号今年7月设立，在平台上显示的注册地为越南。《联合早报》发现，账号星期一（9月7日）连续发布五则贴文，内容涉及王瑞杰的退休生活、公开活动等，部分素材搬运自他过去曾在其他社媒平台账号上发布的贴文。

这是假账号常见的运作手法之一，以营造账号主人分享真实生活的轨迹，制造假象。例如，其中一则贴文附上王瑞杰今年8月出席新加坡宗教联谊会活动的照片，但这张大合照取自新加坡犹太人福利协会脸书，文字内容也经过杜撰，不经分辨容易信以为真，也增加了公众的辨识难度。

王瑞杰去年5月正式退休并卸下政务之后，较少在社媒平台上发文，也从未设立Threads账号。他在脸书与Instagram等平台上的最近一篇贴文发布于去年6月。

Threads平台上近来出现一些用户对账号真实性的讨论。例如，一位名叫“jazzlu0818”的用户今年6月指出，平台上出现一些越南假账号。Meta.ai当时回复询问时称，近期注册、注册地在越南，且追踪数显示“1亿+”的账号值得怀疑。

假账号如何制造“真实感”

在王瑞杰Threads假账号的个人简介里，特别提到他曾是新加坡财政部长，并列出“新加坡政府投资公司（GIC）”、“经济”、“长期投资”等关键词。假账号其中一则介绍账号定位的贴文提到，“王瑞杰”将透过账号分享对新加坡经济、全球趋势、金融市场、科技、创新等领域的看法，刻意强化他财经及投资领域的专业形象。

这疑似借助王瑞杰的公众身份和财经背景博取用户信任，用户若收到该账号发来的私信，应提高警惕，切勿点击不明链接或作出回应。

此前，社媒假账号常出现在脸书。去年大选期间，曾出现超过900个虚假账号，发布与选举有关的不实留言。Threads平台相对较新，冒充新加坡政治人物的假账号较为罕见。

Threads在2023年7月推出后，黄循财总理、国务资政李显龙、外长维文等都注册账号，成为平台的最早一批用户。他们账号头像下方都显示Threads母公司Meta的蓝色认证标章，仿冒王瑞杰的这个Threads账号则无认证标章。

用户若要辨别社媒假账号，也可检查账号的创建日期与追踪人数。冒充王瑞杰的假账号新设立，追踪人数也不超过65人，但假账号刻意在档案资料的账号设立日期旁标注账号有“1亿+”的追踪人数，混淆视听。此外，假账号常使用错拼、多字母、加下划线的用户名。

王瑞杰Threads账号显示今年7月在越南注册。（Threads截图）

王瑞杰Threads账号恰好符合上述特征。

从贴文内容来看，Threads假账号另一则贴文，搬运自王瑞杰去年5月的脸书贴文。内容经过篡改，从“退休的第一个早晨”改为“退休以来”。

从贴文内容来看，Threads假账号另一则贴文，搬运自王瑞杰去年5月的脸书贴文。内容经过篡改，从“退休的第一个早晨”改为“退休以来”。（Threads截图）

《联合早报》已针对此事向数码发展及新闻部和Meta发出询问。