居民申诉，邻居阿叔单位成“垃圾屋”，“有家睡不得”，需坐在行动辅助工具在走廊或楼梯口“过夜”，担心安全以及卫生隐患。阿叔称，会慢慢清理，无需帮忙。

居住在淡滨尼2道第208A座组屋的陈女士（57岁）向《新明日报》申诉，七楼有一名阿叔相信在家中囤积物品，导致自己无法入屋。

“他在这里住超过10年，曾和一名室友同住。”

岂料，室友搬走后，阿叔约六七年前疑“性情大变”，开始囤积物品。近半年来，情况每况愈下，陈女士试图劝说，但阿叔拒绝，还称：“没挡你的路”。

另一名居民韩女士（70岁）受访时说，阿叔如今“有家睡不得”，只能睡在走廊或楼梯口，影响居民进出。“我两个月内就报警超过六次。”

据了解，阿叔行动不便，长期坐在行动辅助工具。《新明》记者星期一（9月7日）早走访，发现阿叔正睡在七楼楼梯口内。当记者推开楼梯口的门，闻到刺鼻的尿味。

称“弄丢我东西”拒社工帮清理

这名阿叔吴先生（57岁）受访时指出，获悉有居民投诉。“我自己一直都在清理，我习惯慢慢清理屋子。”

他说，如今无法进入单位，只好暂时“找地方睡”。他解释说，有社工曾到他家清理三次，但因随后丢失他的东西，令他感到十分抗拒。

“我从小就走路不稳，随后患上糖尿病，两只眼也看不到，所以需要坐行动辅助工具。”

随后，阿叔也将自己的新加坡视障人士协会证件给《新明》记者看。

完整报道，请翻阅2026年9月8日的《新明日报》。