14天大男婴喝奶后在父母床上睡觉，父亲两小时后醒来发现儿子面朝下趴在床上，已无呼吸。验尸官星期二（9月8日）判定为自然死亡，案件不涉犯罪。

这起事件发生在去年12月7日早上，离世的男婴当时才14天大。

验尸庭星期二上午针对男婴的死因展开研讯，男婴的父母出席，唯一供证的是此案的调查官。

调查官说，男婴是这对夫妻的第一个孩子，孕期没出现问题，出世后母乳和配方奶粉混着喂。男婴出世后唯一面对的问题是黄疸，但数次回诊后逐渐好转，12月3日起无需再回诊。

去年12月7日早上6时许，男婴的父亲听见儿子的哭声后，起身到婴儿床将他抱起，为他换尿片、喂奶、打嗝，接着哄睡。

因为儿子仍在哭，父亲想再为他泡多点奶，可回到房里时，看见妻子和儿子都已熟睡。由于父亲感到不舒服，因此没把儿子放回婴儿床，而是把他放在自己和妻子之间，但儿子的身体倾向父亲的位置多一点，身边没有枕头或被单。

早上8时许，父亲再次起身准备泡奶，却发现儿子面朝下，已经变得有点蓝，一动不动地趴在床上。父亲立即为他做心肺复苏术，母亲则叫救护车。

当救护人员抵达时，男婴仍毫无反应，救护人员立即把他送往盛港综合医院抢救，可最终仍回魂乏术，男婴于早上9时21分宣告不治。

验尸报告指男婴没有外伤，多种检验都没有验出任何异样，最终指是死因不明的自然死亡。验尸官最终裁定此案为自然死亡。