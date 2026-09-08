青年酒后搭私召车回家，被指下车后攻击66岁的私召车司机，星期一（9月7日）被判五天短期拘留令，做100个小时社区服务。

据《新明日报》之前报道，这起事件发生在2024年6月12日晚上10时59分至11时06分，地点在斜阳岭一带的私宅外。

司机去年过世

英国籍被告欧儒切（Oruche Morgan Fidelis，23岁）原本面对一项蓄意伤人导致重伤的控状。受害者是私召车司机刘益勇（66岁，译音），他于去年6月14日过世，死因为缺血性心脏病和大肠梗阻塞。

被告不认罪，案经八天审讯后，法官决定修改控状，改以惩罚较轻的刑事法典第352节条文“袭击”（assault）罪提控被告。

被告在接受修改的控状后被判罪成，案件星期一下判。

法官当时解释，由于受害者已过世，此案唯一的客观证据是被告住家对面私宅的闭路电视画面。画面显示，被告被叫醒后，冷静地拔掉耳机，并以迅捷的动作冲向受害者。

法官指出，医药证据只能证实受害者头颅骨折，却无法肯定骨折究竟是被推跌所致、被拳打所致，还是受害者被绊倒所致。

由于伤势的形成过程具有高度的推测性，在控方无法“排除所有合理怀疑”，证明被告蓄意伤人的情况下，法庭无法裁定被告原有的蓄意伤人导致他人重伤罪名成立，最后决定修改控状。

原本的控状指被告冲向并推搡受害者，导致他跌倒头部撞地而骨折；修改后的控状则调整为，被告对受害者做出具攻击性的举动，扬起左手伸向对方。

法官下判前指出，考虑到被告年纪轻且无案底，最后判他五天短期拘留令，服100个小时社区服务。

完整报道，请翻阅2026年9月8日的《新明日报》。