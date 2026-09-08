90年代任电视娱乐节目主持，之后跨足演戏和广播，DJ叶丽梅如今挑战新尝试，星期一（9月7日）晚登上七月歌台献上“处女秀”。

与往年一样，云阴殿年度盛大歌台今年在新加坡博览中心福满楼举行，并首次搭建L型舞台，隆重庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋。

星期一晚歌台由“千变王子”皓皓、“小明珠”朱莉莉，以及“宝贝姐妹”担任司仪，受邀歌星包括罗恩琪、“小樱花”陈晓欣、张雄、“空姐歌手”胡秀惠、何佩霖以及电台DJ叶丽梅担任特别嘉宾。

叶丽梅是UFM100.3电台的资深DJ兼主持人。她23岁踏入娱乐圈时，就主持综艺节目《吱喳突击队》，因此迅速走红，成为家喻户晓的“喳喳”。后来，她辞职演戏，之后更转型成为电台DJ，演艺事业横跨电视、戏剧及广播。

星期一晚的歌台“处女秀”，叶丽梅身穿闪亮黑色长裤，搭配亮眼黄色上衣，打扮虽不像一般歌台歌星，但却成为台上一道别样风景。

她一连献唱《潇洒走一回》《爱情恰恰》及《可爱的玫瑰》三首金曲，不仅唱功及台风丝毫不输专业歌星，更载歌载舞，炒热现场气氛，赢得满堂喝彩。

叶丽梅受访时透露，自己一直对歌台文化很感兴趣，因此数月前接到皓皓邀约，便爽快答应。

“因为我很喜欢唱歌，对歌台文化也很有兴趣，就想参与和感受一下。皓皓很好，帮我选了几首我平常爱唱的歌，我就不需要背歌词背得太辛苦。”

谈到服装，她笑说，由于自己平时没有适合歌台演出的华丽服装，因此只好从衣橱里挑出最“亮眼”的一套上台，并笑称：“如果以后还有机会再上台演出，我可能就需要添购新衣了。”

演出结束后，不少粉丝纷纷上前要求与她合照，场面热闹。

完整报道，请翻阅2026年9月8日的《新明日报》。