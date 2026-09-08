30亿洗钱案中624样充公物品星期一（9月7日）开始拍卖，《新明日报》记者发现，拍品中包括两枚金戒指，相信刻有苏海金和伍琴的字样，竟有人出300元竞标。

由本地拍卖行Hotlotz操刀的首场线上拍卖，星期一上午10时拉开序幕后，338件名牌手提袋及配饰、286件高级珠宝首饰同步开放竞标，两场拍卖将分别于本月20日及27日结束。

286件珠宝首饰中，其中两枚金戒指“格外瞩目”，因为被发现刻有“SHJ”以及“WQ”的字样，还伴有一个爱心，相信是苏海金与太太伍琴的英文名字缩写。

根据资料，两枚戒指分别为3.45克以及3.18克，戒指采用锤纹打磨工艺，标有“K18”字样，为18K金打造，并“有一些划痕”。

刻有“SHJ”与“WQ”字样的金戒指，相信是苏海金夫妻所有。（取自拍卖行）

目前刻有“SHJ”的金戒指已有八次竞标记录，目前来到320元。至于刻有“WQ”的金戒指有六次竞标记录，目前的竞标价是300元。针对金戒指，拍卖行的估价为250元至300元，起拍价是200元。

此外，一款采用18K白金打造的卡地亚经典款白金钉子手镯Cartier Juste un Clou，拍卖行网站显示共有18次竞标记录，从原本的8000元，如今竞标到目前的2万1000元。

根据卡地亚网站显示，这款手镯镶有374颗切割钻石，总重量为2.26克拉，官网价格为7万4500元。这款手镯颇受名媛或艺人圈欢迎。

完整报道，请翻阅2026年9月8日的《新明日报》。