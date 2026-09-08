错把“Wife”和“Wise”电子汇款业者混淆，男子把给后者的6650元付款误转给前妻，之后他多次联络前妻要求退款被拒，只好入禀国家法院追讨款项。

前妻声称担心转款涉及骗案，决定报案处理，警方调查后没查出可疑之处，最后把钱还给男子。

但这对男女之间的纠纷没有就此了结。法庭认为前妻的行为“极度不合理”，导致一笔原本可以立即解决的错误转款，演变成持续超过半年的官司。法庭以带有惩罚作用的“弥偿基准”（indemnity basis）进行计算，谕令前妻支付6500元讼费外加消费税补偿男子。弥偿讼费比一般讼费高出约30%至40％。

闹上法庭的男女分别是詹姆斯·乔纳森（译音，James Jonathan）与黄亚戴尔（Adel Ng）。根据国家法院判词，两人原本是夫妻，2021年完成离婚手续。

2025年12月，男方打算把6650元转给电子汇款业者Wise，但因为在手机中把前妻储存为“Wife”（妻子的意思），结果误把钱转进前妻的银行户头。男方发现后，接下来一周发出至少10封电邮联络前妻，但对方没有回应，男方只好发律师函给前妻追讨款项。

女方以防诈骗为由 拒退款并要求免责声明

女方声称担心转款可能涉及网络骗案，通过律师要求男方提供大量资料，包括身份证明、款项来源、转错钱和急着拿回款项的理由等。女方也要求男方以法定声明的形式，给予她免责保证。在提出这些要求仅一天后，女方决定报警，称希望避免牵涉来源可疑的资金，为此把6650元交给警方处理。

男方在2025年12月30日入禀法院发起民事诉讼，向前妻追讨款项。女方在法庭审案期间重申担心款项来源可疑，包括怀疑要求退款者冒充前夫。约半年后，女方通知法院，警方完成调查并确认款项没有可疑，已把钱还给男方。法庭随后批准男方撤销诉讼，接着审理本案涉及的讼费。

助理主簿在9月7日发出的判词中解释，法庭可以在特殊情况下，例如其中一方行为不合理，谕令当事人支付另一方，以弥偿基准所计算的讼费，而本案女方的行为便属于这类特例。

法庭认为，女方声称担心遭遇骗案而拒绝转回款项，这一说辞令人难以置信，原因包括双方并非陌生人，离婚后仍为孩子的事情保持联系。因此女方最初收到电邮时，应知道相关电邮地址属于前夫，在前夫委托律师介入后，女方更没有理由怀疑对方身份。

女方收到律师信后，特地要求对方提供大量且不必要的资料，在法庭看来，女方这么做似乎是刻意刁难前夫。女方在审案期间对前夫及诉方律师做出缺乏根据的严重指控，商议和解的过程中也缺乏诚意。

法庭认为，女方种种行为极度不合理，必须支付弥偿讼费给男方。法庭按照相关准则计算，把讼费金额定为6500元，外加消费税。