涉嫌在禁区内参与违法活动，以及未经许可参与公众集会或游行，六名女子星期三（9月9日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期二（8日）发文告说，这六名女子年龄介于22岁至36岁。

在第一起案件中，一名33岁女子（第一人）和一名36岁女子（第二人）被指在2024年2月，在未经许可的情况下，于总统府附近参与一场游行。一行人当时撑着绘有西瓜图案的雨伞，沿着乌节路、芙蓉路和加文纳路，一路来到总统府周边。西瓜是巴勒斯坦抗争和团结的象征。她们将个别面对一项在禁区内参与一场未经许可游行的罪名。

四女子涉未经许可在滨海湾堤坝举行公共集会

另外，上述两名女子，以及一名32岁女子（第三人）和另一名33岁女子（第四人），也将个别面对一项在未经许可下组织公共集会的罪名。警方指出，四名女子参与策划一场于2024年10月27日，在滨海湾堤坝举行的大型放风筝活动，活动旨在宣传与加沙冲突相关的诉求。

当局透露，两名33岁女子早前已因于2024年4月15日，将横幅挂在滨海湾堤坝而被当局严厉警告。另外，上述32岁女子将面对多一项涉嫌对公务员作出侮辱性行为（abusive behaviour）的控状。

第五人是一名22岁女子，她被指和一名24岁女子（第六人），于2024年6月7日参与一场未经许可的游行。根据此前报道，当时约30名自称来自本地高等学府的学生及校友，从诺维娜地铁站步行至依拉瓦底路的内政部大厦入口，试图递交信件，反对当时拟议的维持种族和谐法案。

当时有人穿着与以哈冲突相关的衣物，包括写有“加沙没有大学了”（There Are No Universities Left in Gaza）字样的白色上衣。

24岁女子涉不同活动 将面对九项控状

该名24岁女子还被指在2024年2月2日一场公开直播的活动中，带领参与者呼喊口号“从河流到海洋，巴勒斯坦将获得自由”（From the river to the sea, Palestine will be free）。此口号支持消灭犹太人国家以色列，她也因此面对一项蓄意破坏不同族群间和谐行为的罪名。

除此之外，她也涉嫌在2025年1月13日，于新加坡国立大学内，在未经许可下组织一场公共集会，因而面对一项抵触《公共秩序法》（Public Order Act）的控状。

当时，一个声援巴勒斯坦的团体“Students For Palestine Singapore”，在新加坡国立大学校园一栋研究中心外的草地，摆放124双鞋子和一块白色裹尸布，声称这是为了悼念和缅怀在以哈冲突中丧生的巴勒斯坦学生，同时抗议学校与以色列机构的学术合作。

除了上述三项控状，她还将面对另外六项抵触刑事法典和公共秩序法的罪名，包括拒绝回答公务员提问等。警方指出，这名女子之前在2021年1月26日于教育部外参加一场未经许可的公共集会，并于同年11月30日接到警方发出的12个月有条件警告。

警方提醒公众，在我国未经警方许可组织或参与公共集会均属违法。对于宣扬别国或外国实体政治诉求，或可能挑动情绪并引发公共秩序事件的集会，警方将一律不予批准。

当局强调，新加坡不同种族和宗教之间的和平与和谐并非理所当然，“我们绝不能让外部发生的事件影响本地的社群和谐”。

当局也说，公众若要就任何课题表达意见，应通过合法途径进行，不应采取可能扰乱公共秩序或损害社会和谐的方式。