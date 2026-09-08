社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期三（9月9日）至星期五（11日），将出席在马来西亚吉隆坡举行的第17届亚细安卫生部长会议。

保健卫生部星期二（8日）发文告透露，新加坡在今年的会议上，获颁“控烟执法亚细安特别表彰奖”（ASEAN Special Recognition Award on Smoke-free Enforcement），肯定我国落实强有力控烟措施的不懈努力。

本届会议主题是“健康亚细安：携手共建公平、面向未来的卫生体系”（Healthy ASEAN: Together Towards Equitable, Future-Ready Health Systems），旨在讨论区域卫生合作的优先事项，并推进“2026年至2030年亚细安卫生战略议程”的落实。

亚细安卫生部长会议每两年举行一次，目的是为区域卫生合作制定总体方向，并规划亚细安卫生领域的未来发展路线。与会者包括亚细安成员国卫生部长和高级官员，以及中国、日本和韩国等“加三”伙伴国的代表。美国、亚细安秘书长，以及世界卫生组织区域主任或指定代表也会出席。

保健卫生部高级官员将陪同王乙康出席会议，王乙康在三天会议期间将与各国卫生部长会面。