政府时隔15年调整部长薪金框架。10月15日起，作为所有政务官和议员薪金参照的MR4初级部长基准薪金，将从原有的110万元调高至180万元。

总理、议员，到总统和议长，各个层级的薪资和津贴都连带出现调整。

政治薪金检讨独立委员会星期二（9月8日）发布检讨报告，对总统、总理、国会议长、部长、国会议员，以及官委议员等政治职位的薪金框架和基准作出建议。

黄循财总理和公共服务统筹部长兼国防部长陈振声同天先后在国会发表长达一个半小时的部长声明，就这个牵动国人情绪的议题阐明政府的决策与考量。

政府为什么现在决定调整薪金？180万元的参照基准是如何计算出来的？这变动是部长都加这么多吗？《联合早报》列出六大重点，带你看懂政务官和议员的薪水单。

1）全球经济不明朗 部长为什么这个时候加薪？

我国部长的薪酬自2011年以来未作调整。政府2017年和2023年曾两度有机会调整和检讨，但最终都决定维持2012年制定的薪金框架与参照基准。

这意味着，部长薪金15年原封不动，甚至没有根据通货膨胀作出任何调整。黄循财总理指出“克制不可以变成忽视”。他强调，如果继续推迟调整薪金框架，这个本应因应变化的框架可能逐渐失去意义，因此现在必须采取行动。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声说，须确保薪金框架与时俱进，让来自不同背景、处于不同人生阶段、具备能力并愿意奉献的人，都能挺身而出服务社会。即便如此，他也提到，薪金调整不试图达到市场薪酬的同等水平，但不能忽视这些人投身政治所需付出的机会成本。

目前的政治薪金框架在2012年制定，并回溯到2011年5月新一届政府的就职日期生效。当时MR4级别部长的薪金参照基准，大幅削减约三成，也取消了退休金福利。

政府曾在2017年展开新一轮检讨工作，当时独立委员会建议把MR4级别部长的年薪从110万元，调高至120万元。不过，政府基于当时的经济形势，决定不作任何调整；而原定五年后，在2023年进行的检讨工作，也再度展延至今。

根据总理公署文告，拟定于10月15日生效的薪金调整相当于过去15年来，平均每年增长3.6%，增幅低于同期收入处于第20百分位及中位数者分别4.6%和4.3%的工资增长。

2）180万元的新参照基准谁说了算？

180万元并不是政府自行拍板决定的数目。

由新加坡液化天然气公司主席、总统顾问理事会理事颜少奇领导的八人政治薪金检讨独立委员会，经过广泛讨论和数据研究后，向政府提出建议并获接受。

独立委员会认为，2012年制定的政治薪金框架原则，仍然适用。

三大核心原则分别是：薪酬参考市场水平，以吸引有才干的国人从政；反映公共服务精神，MR4级别部长薪金参照基准，按照市场基准折扣40%；保持“裸薪”制度，没有隐藏福利。

新基准计算方式，延续之前的做法，根据收入最高1000名公民的收入中位数，即约310万元，再减40%来体现公共服务精神，得出180万元的基准。

3）接下来所有部长薪金都是180万元起跳？

180万元只是新的MR4级别初级部长薪金参照基准，不代表每名部长年薪都加到180万元。

黄总理表明，现任部长薪金不会立即调整到独立委员会建议的水平，而是会给予不超过9%的一次性加薪调整，具体加幅取决于个人表现，以及上一次薪金调整的时间点。

以MR4级别部长为例，这个级别的部长可获得最多约10万元加薪，年薪可达约120万元。经过这一次性的加薪后，任何后续变动，都会视个人表现和职责来调整。

目前部长的薪酬配套，包括固定与可变动部分。固定薪酬为12个月薪水加上第13个月花红，占年薪约65%；其余35%是常年可变动工资部分、个人表现花红及国家表现花红。其中，衡量国家表现花红的标准下来也将调整，四个指标中有三个收紧，一个放宽。

由于个人表现不一，每个部长最终年薪或会不同。黄总理预计，在本届政府任期结束时，大多数MR4级别部长的年薪根据一般的常年调整后，将达到新薪金框架的较低水平，也就是大约135万元。

至于总理的薪金则是MR4的两倍，他不领取个人表现花红，新的年薪为360万元。但黄循财总理已宣布下来五年，把每年获得的140万元加薪全额捐赠给合适的公益事业。

4）部长分为哪些级别？

在现行政治薪金框架下，内阁部长共分MR1至MR4四个级别，其中MR1的级别最高。级别越高，代表资历越高和承担的职责越重，所领取的年薪也越高。

黄总理透露，目前16名部长中，有10人属于MR4级别。另六人在更高级别，包括统筹部长。

政府决定接受独立委员会建议，把部长不同级别的薪金计算法从四个减少为三个，及扩大每一级部长薪金的范围。

此外，市长、高级政务次长及政务次长，原属不同级别，也将一并整合为同一个计算法。

5）各级别部长薪水怎么计算？

不同级别的政务官薪水，都会对照MR4级别部长薪金参照基准来计算。例如MR1部长的参照年薪，是MR4部长的1.6倍；市长、高级政务次长及政务次长则是MR4部长的0.45倍。

政府决定采纳委员会建议把部长薪金范围，从原有的85%至110%，扩大到75%至125%，每个部长的年薪也会有所不同。

以180万元MR4基准薪金计算，MR4初级部长的薪金，会介于135万元和225万元之间，参照月薪约9万元。

扩大薪金范围，可让总理更灵活地在同一级别内，以较低的薪金任命新政务官；而经验丰富者，则可以在同一级别内获得更高的薪酬。

至于市长、高级政务次长及政务次长的薪金范围，也扩大到70%至130%。对比MR4基准，他们的参照年薪为81万元，并可上下调整逾24万元。

除了政务官，国会议员的每月津贴，也将从1万3750元，上调至1万8500元。

陈振声指出，政府接受委员会的建议并调高给议员的津贴，反映了通胀情况，同时确保议员在基层履行职责时，能继续获得充分支持。

6） 部长有没有隐藏福利？

新加坡是全球少数采取“裸薪”制度（Clean Wage）的国家之一，同时奉行“兼差不加薪”原则，受委政务官即便有超过一个职务，也只领取一份薪水。

黄总理说，政府选择公开处理政治薪金问题，政务官的完整薪酬透明公开，没有政治薪金框架以外的隐藏薪金成分或额外福利。

部长和其他政务官的医疗福利，也与公务员一致。在保健储蓄兼门诊津贴计划（Medisave-cum-Subsidised Outpatient Scheme，简称MSO）下，他们每月可获140元，汇入保健储蓄户头，每年最多2380元。相关款项可用来购买获批准的医药保险。至于门诊津贴，则是每年最高500元。