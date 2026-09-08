美国开国元勋本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin）有一句名言：“在世上，只有死亡和缴税是逃不掉的”（In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes）。

上篇我们说到，政府在改变人们行为这方面，近年来偏向“轻推”（nudge），利用人的心理和选择环境，让你更愿意做一些事情。

而富兰克林口中两件“逃不掉”的事，其中一项便能帮助我们了解政府为什么更常使用“轻推”：缴税。

别说缴税“逃不掉”，哪怕是迟，甚至迟报税，都有后果。

不过，你可能早在几年前，便已经留意到新加坡国内税务局（IRAS）对外的文案，如寄给纳税人的信件，会出现类似“大多数人都准时提交所得税申报表”的字句，提醒大家准时申报所得税。

国内税务局在其网站上指出，超过96%的纳税人准时申报所得税。（海峡时报）

既然不报税本来就会被罚，税务局为什么还要大费周章？

因为“别人都这么做”，本身就是一种压力。一句“多数人都按时缴税”，传递的信息是：

报税是你应该做的，不只是因为政府要求你做，也是因为别人都这样做。

心理学有一个简单的道理：人的决定并非完全独立，我们会观察他人的行为，也会在意自己是否偏离了群体的常态。

所以，无论是“请准时报税”或“绝大多数人都准时报税”，用意都是推动你报税，但前者像是一道指令，后者则更像在提醒你：“这是一件平常不过的事，大家本来就这样做。”

这种做法的妙处，也在于不必每一次都动用执法手段。

将正确行为变得更容易

但“轻推”也不只是写一句标语那么简单，真正有效的轻推，往往是把正确的行为变得比较容易。

托盘归还计划就是一个很好的例子。

大家可能记得“用餐后请归还碗碟，以免遭罚款”这句标语，但可能不记得，国家环境局当年开始推动小贩中心、咖啡店和食阁食客自行归还托盘及餐具时，不是一开始就开罚单。

2020年推出相关计划时，当局通过海报、横幅等视觉提示提醒食客，也增加托盘归还设施。在这之前，当局也在2017年于锡安路河畔熟食中心和亚当路熟食中心实行试点计划，托盘归还率分别提高约20%和40%。

这里其实包含了好几种“轻推”：

看到海报，是提醒。

不远处就能找到托盘回收架，是降低行动成本。

当你看到其他食客一个个站起来归还托盘，也会自然意识到：原来大家都这么做。

张贴在锡安路河畔熟食中心，提醒公众用餐后归还碗盘的海报。（档案照片）

换句话说，政府一点一点地改变我们的用餐环境，让“归还托盘”变成一件正常、容易、顺手的事情，不是仅仅呼吁大家多为彼此着想而已。

这样的做法确实有成效。2021年8月，小贩中心的平均托盘及餐具归还率只有65%。到了2023年，平均归还率已经达到约90%，2024年4月又进一步，达93%。

轻推没取代处罚

看起来，轻推似乎真的推得动。但当局后来还是得祭出罚款，因为总有人不动。

从2021年9月开始，当局在小贩中心执行餐桌垃圾管制，之后也扩展到咖啡店和食阁。执法人员会先劝告，不听劝才记录资料；首次违规发出书面警告，重复违规才罚款。

到了2023年6月，执法进一步加强。执法人员会要求没有归还托盘和餐具的食客提供个人资料；首次违规仍是书面警告，重犯才面对罚款或上庭。

这也显示，“轻推”没有取代处罚：它可以先让多数人有机会养成习惯，再把执法资源集中在少数仍然不配合的人身上。

所以，从针对长发男士的“最后服务”，到未归还碗碟可能收到罚单，再到今年4月起实施的一角钱瓶罐押金制度，政府只是多采用了一种方法，没有淘汰50多年用来引导行为改变的工具。

政府越来越懂得人的心理，也越来越懂得怎样设计选择，我们当然可以少挨一些罚款。

但这些选择，有多少真正出自我们本心？这一点，同样值得深思。