偷开前雇主的罗厘在交界处闯红灯撞上德士，导致德士司机重伤昏迷，男子因此被判坐牢23个月，以及吊销各级驾照八年。

被告伊尔万（Irwan Bin Mohamed Ibrahim，51岁）共面对三项控状，包括抵触《公路交通法令》以及《车辆（第三方风险与赔偿）法令》。他早前承认其中两项，余项交由法官星期二（9月8日）下判时一并考虑。

这起车祸发生在2023年5月2日凌晨1时许，地点是勿拉士巴沙路和莱佛士林荫道交界处。伤者是56岁德士司机林文湖（译音）。

根据案情，被告案发时驾驶罗厘沿尼诰大道朝海滨公园通道方向行驶。在被告抵达案发交界处约50秒前，交通灯已由黄转红。被告没有停车，反而继续直行闯红灯，结果撞上从右侧驶来的德士。

德士司机多处骨折 颅内出血致卧床不起

林文湖送院治疗后，经诊断，他多处颅内出血，腰椎、髂骨和近端股骨等多处骨折。他拿了137天住院假，期间始终意识不清，无法与人正常交流。他出院后转至长期护理机构，必须卧床和依赖他人照顾日常起居。

林文湖在2025年6月14日去世，但没有证据显示他的死亡是由车祸相关伤势造成。

另外，被告驾驶的罗厘由前雇主所有。前雇主在5月2日早上向警方报案，称停放在公司仓库停车场的罗厘失窃。公司直到5月8日收到车祸保险索赔后，才知晓罗厘涉及车祸。

案发时，罗厘的保险保障仅适用于公司雇员。由于被告2023年4月起已不再是公司员工，他驾驶罗厘时并没有保险保障。

控方指出，被告闯红灯酿成严重车祸，导致伤者重伤、永久残疾并卧床。另外，被告在没有保险下驾驶，也使伤者和家属面临须自行承担高昂医药费的风险，甚至可能影响伤者获得治疗。伤者的雇主后来支付了约7万5000元。

控方促请法官判被告坐牢19个月至25个月，以及吊销各级驾照八年。