全球地缘政治动荡导致气候行动承压，但美国前副总统戈尔强调，各国政府加速推动净零排放转型才符合人民的根本利益，他有信心新加坡会如期在2050年实现净零排放目标。

美国前副总统戈尔星期二（9月8日）在媒体联访中答复《联合早报》询问时说，新加坡选出的国家领导人向来在国际上获得广泛认可。“无论在私下或公开场合，我肯定会以适当的方式与他们就气候变化议题展开交流，表达我的看法。”

戈尔说，交流的核心目的是解决当前的气候危机，加速可持续发展的转型进程。“我十分敬重新加坡的领导人，也敬重他们为实现2050年净零排放目标所作出的承诺。我毫不怀疑新加坡必能实现这个目标，因为新加坡向来言出必行。”

他以新加坡的碳定价政策为例，说明我国在气候行动上的先行者角色。新加坡是最早为碳定价的国家之一，在促进区域碳市场发展中起到牵头作用。

我国的碳税征收对象主要是每年排放至少2万5000公吨温室气体的设施和机构，包括发电厂和大型制造商。碳税已于2024年起，每公吨温室气体从5元调高至25元。

按现有计划，今年和明年的碳税率将涨至45元，到了2030年再进一步调高到50元至80元。若全球气候行动势头显著放缓，到了2030年，我国可能把碳税率调至每公吨50元至80元区间的较低端。

戈尔此次来新加坡，是为了主持星期二开幕的气候现实项目（Climate Reality Project）新加坡训练营。这是气候现实项目首次在新加坡开办训练营，预计有800人参与为期两天的培训。

戈尔2006年创办气候现实项目以来，积极在世界各地为政府、企业、学术界和非政府组织代表提供培训，传授气候变化科学的最新进展，包括解决气候危机的科技与方案。

气候现实项目首次在新加坡举办训练营，来自政府、企业、学术界和非政府组织的预计800名代表参与为期两天的培训。（吴先邦摄）

美国气候政策仿佛“精神分裂”

解决当前这场气候危机，需要加强能力建设，更有赖各国携手合作。然而，中美博弈持续，加上美国总统特朗普今年完成美国第二次退出《巴黎协定》的程序，全球正面临气候领导力空缺的困境。

戈尔用“几乎精神分裂般”来形容美国在奥巴马、特朗普、拜登、特朗普这四任总统的政权交替过程中，气候政策的摇摆。但他说，尽管特朗普的政策直接冲击美国气候行动，削弱了美国在国际舞台上的气候领导力，美国整体仍在发展可再生能源。去年，美国新增发电量中有92％来自可再生能源。

谈到中国的气候转型，戈尔认为，中国在推广可再生能源方面表现尤为突出，多年来在制造和供应太阳能板、风力发电机、电池等绿色技术占据了主导地位。据悉，中国正考虑申办2028年举行的第33届联合国气候变化大会（COP33），展现它在全球气候治理中发挥更大领导作用的意愿，但磋商仍处于初步阶段。

在谈到中美博弈对东南亚国家的影响时，戈尔说，东南亚国家的国情各异，这些国家不应该关注美国或中国会如何反应，而应该关注做什么才最符合各自国家人民的最大利益，即：加速气候转型。

根据联合国环境署发布的《限制超载》（Limiting Overshoot）报告，按现行政策，全球气温升幅很可能在2030年之前就冲破1.5摄氏度；到了2100年，全球升温中值为2.6摄氏度，最低也至少达1.9摄氏度，逼近《巴黎协定》所承诺的2摄氏度控温上限。

不过，环境署指出，把全球升温控制在1.5摄氏度内的希望并未破灭，各国不仅要加大减排努力，更要实现净负排放，同时推动碳捕获技术发展。然而，戈尔在星期二早上的主讲中，却对碳捕获技术表达了审慎态度。

他指出，碳捕获技术过去50年未能有实质进步，成本也未见下降。他虽然期盼碳捕获能取得突破，但坦言并不抱太大的希望。