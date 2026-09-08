以借钱为由约友人带5万元现金在酒店客房见面，中国男子趁对方将钱放在桌上后立即抓起现金夺门而出，追夺过程中偷走2万余元，最终与同伙在樟宜机场落网。

中国籍被告赵子棋（28岁）星期二（9月8日）在国家法院承认一项偷窃罪名后，被判入狱八个月。

案情显示，被告在2025年12月26日入境新加坡后，经常光顾滨海湾金沙赌场。他在赌场结识了同样来自中国的受害人赵亮（37岁），两人随后成为朋友，并交换联系方式。

2026年1月7日晚上，被告致电赵亮向他借5万元，称自己在赌场输了钱，急需资金周转。赵亮答应借钱并同意到被告下榻的乌节大酒店会面。

赵亮接到被告来电时正好人在赌场，他从赌博账户中提取5万元现金后坐私召车前往酒店。抵达后，被告将赵亮带到酒店客房，当时被告的一名女亲戚也在房内，但她在赵亮抵达后不久便离开房间，在电梯处等候。

受害人抵酒店客房 钱放桌上即遭人抢走

赵亮进入房间后把5万元现金放在桌上，岂料被告抓起现金就冲出房间，赵亮见状立即追赶被告，两人在酒店走廊扭打在一起。

被告将部分现金抛在地上，企图分散赵亮的注意力。根据庭上播放的电眼画面，在旁等候的女亲戚趁乱捡起地上的部分现金，随后乘电梯离开。

被告与赵亮扭打一阵后，赵亮低头捡起散落在地的现金，被告赶紧坐电梯逃离现场。赵亮随即报警。

带2万余元赃款潜逃 两人机场落网遭查获

被告与女亲戚带着共2万2500元赃款分头潜逃，随后在樟宜机场会合，被告也购买了飞往中国的机票。不过，两人隔天（8日）凌晨在机场被捕。警方从两人身上起获8454元现金。

未成年的女亲戚被捕后在青年法庭面控，但控状后来被撤销。庭上没有揭露控状撤销的原因。

控方指出，被告在犯案后企图逃离新加坡，促请法官判他坐牢八个月；被告律师求情时则说，被告同意把警方起获的现金归还给受害人，恳请法官判他坐牢不超过八个月。（人名译音）