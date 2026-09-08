政务官部分年薪与国家经济，以及人民失业率和薪资增长挂钩。为确保他们持续改善人们生活、创造优质就业机会，政府决定收紧国家表现花红的三项评估指标。

政府也接受政治薪金检讨委员会的建议，探讨未来在“国家表现花红”（National Bonus）框架内增加新评估指标，以更全面地反映新加坡人的生活素质，以及他们切身感受到的社会进步。

根据星期二（9月8日）公布的政治薪金检讨报告，政务官的薪金配套，涵盖固定和可变动薪酬两个部分，分别占65％和35％。可变动薪酬包括常年可变动工资（Annual Variable Component）、个人表现花红和国家表现花红。

国家表现花红的多寡取决于公民失业率、收入最低50％群体实际薪金增幅、收入最低20％群体实际薪金增幅，以及实际国内生产总值增幅四项指标，全部达标，可获三个月花红。

四项指标中，除了实际国内生产总值增幅的门槛放宽，其余三项均收紧。按现行标准，实际国内生产总值须增长3％至5％才算达标；调整后，下调至2％至4％。

由于这些指标数据都按日历年计算，因此相关调整将从2027年1月1日起生效。

就为何放宽指标，公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期二在国会发表部长声明时说，过去10年，我国平均增长率约为2.6％，近年有些年份表现较好，贸工部已将今年的增长预测上调至4.5％至5.5％，反映我国经济表现强劲。不过，对于一个逐渐成熟的经济体而言，这类表现仅属例外，而非常态。

他指出，放眼未来10年，贸工部预计随着经济日趋成熟，加上人口老龄化和劳动力增长放缓影响国家长期增长，我国的年均实际国内生产总值增幅，将介于2％至3％。

“我们的责任是制定既具雄心、可信且可持续的目标。因此，检讨委员会在调整国内生产总值增长指标时，是以新加坡长期经济增长潜力为依据，而不是参考个别年份的特殊表现。”

委员会在检视国家表现花红评估框架时，曾考虑加入其他可衡量生活素质和社会进步的指标，但发现目前还没有一个足够完善、客观和能定期取得的标准，足以充分反映这一多层面的概念。

对此，陈振声说，政府同意在条件允许时，探讨把一套全面的生活素质衡量指标纳入框架中。

坚持裸薪原则 不含任何隐性福利

我国政治薪金制度采用“裸薪”（clean wage）原则，这意味着政务官不会获得住房、私人用车或税务减免等额外福利。目前，只有总统、总理和国会议长获准使用公务车。

检讨委员会评估后认为，现有的薪金结构仍然适用，薪酬组成界定清晰，不含任何隐性福利，并且与个人表现和国家成果直接挂钩。根据这个薪金结构，若把MR4级部长的总年薪更新至最新基准，他们的参考月薪将为9万新元。

此外，延续现有规定，即使政务官身兼数职，也只能领取一份薪酬。