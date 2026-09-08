新加坡警察部队和五家银行联手运用科技扰乱骗子行动，过去两个月发出超过3300条短信给银行客户，及时阻断逾400起骗案，避免超过4600万元的损失。

新加坡警察部队星期二（9月8日）发文告说，反诈骗中心，与星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行和GXS银行合作，通过运用自动化机器人程序（Robotic Process Automation，简称RPA）技术，协助警方和银行识别可能面对诈骗的潜在受害者。

在今年7月1日至8月31日期间，反诈骗中心和银行发出超过3300条短信提醒逾2700名潜在受害者，避免他们蒙受损失。当局瓦解的骗局以投资或求职诈骗居多，骗子在这类骗局中以投资或安排工作为由，指示受害者不断转账。

警方通过与银行的合作，迅速交换情报，尽早识别受害者，介入并阻断骗局。

警方自2023年起与银行通过RPA技术应对诈骗，以便在“早期”阶段识别潜在受害者，避免他们陷入骗局。从今年1月1日至6月30日，反诈骗中心和银行发出超过1万1600条短信给银行客户，及时阻断逾1400起骗案，避免超过9900万元的损失。

公众可上网或拨打ScamShield热线1799了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。