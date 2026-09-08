苏门答腊南部与加里曼丹部分地区将持续干燥天气，烟霾风险依然存在，新加坡未来24小时空气污染指数料介于适中至轻度不健康水平。

根据国家环境局官网星期二（9月8日）傍晚6时29分发布的消息，当天新加坡上空多云。截至傍晚6时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于62至74，属于适中水平；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米32至63微克，处于正常水平。

其中，中部地区的24小时PSI最高，达74。同样，中部地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度也最严重，每立方米63微克。

苏门答腊岛南部和中部以及加里曼丹岛的火点持续产生中度至浓密的烟羽。此外，附近零星火点产生的部分烟霾也飘向了新加坡。

当局预计未来几天苏门答腊南部和加里曼丹部分地区干燥天气将持续，因此仍存在烟雾风险。新加坡未来24小时PSI指数将处于“中等”至“轻度不健康”区间。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。若需立即进行户外活动，请查阅1小时PM2.5浓度读数及个人指南。规划次日户外活动时，请参考24小时PSI预报及相应的健康建议。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也已上载至亚细安气象中心网站。