在外交上“定调”（definitive）、在经济上“变革”（transformation），在社会政策上实施“仁政”（compassion）、又是政治制度的“工程师”（engineer）。这些关键词被外交官、经济学家、社会学者和政治观察家，用来形容国务资政李显龙担任我国总理20年来的执政轨迹。

由新加坡政策研究所和世界科技出版社出版的新书《李显龙与新加坡》（Lee Hsien Loong and Singapore），星期二（9月8日）举行发布会，四位受邀出席当天座谈会的学者和专家，分别用了上述形容词来概括李资政主政的20年。

出席座谈会的是新加坡巡回大使兼新加坡科技设计大学李光耀创新城市中心荣誉教授陈庆珠、战略咨询公司Centennial Asia Advisors首席执行员巴斯卡兰（Manu Bhaskaran）、新加坡管理大学社会科学学院教授郑宝莲（Paulin Tay Straughan），以及新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文。

他们也是为新书撰稿的25名学者和政策专家的其中四位，分别从外交、经济与财政、社会，以及社会政治四大视角，剖析了李资政的施政对新加坡产生的深远影响。

在《李显龙与新加坡》的新书发布会上，四名撰稿作者举行了一场讨论会。他们是新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文（左起）、新加坡管理大学社会科学学院教授郑宝莲、战略咨询公司Centennial Asia Advisors首席执行员巴斯卡兰，以及外交部巡回大使陈庆珠教授。讨论由新加坡国立大学副教务长（学生生活）兼李光耀公共政策学院梁菁教授主持。（唐家鸿摄）

其他撰稿人包括巡回大使许通美教授、担任气候行动大使的新加坡金融管理局前局长孟文能（Ravi Menon）、公共卫生专家林方源副教授等。

涵盖多方面 全景剖析二十年执政历程

新书由新加坡政策研究所高级研究员许林珠博士、《海峡时报》前言论主任蔡美芬，以及社科大学成人学习学院院长何伟伦副教授联合编辑。

全书共分为23章，分析了李资政及由他领导的政府，如何通过制定政策和引导利益相关者参与，以预测并适应国内外政策环境的重大转变。新书也探讨了各领域治理创新所带来的影响，涵盖外交政策、经济战略、社会保障框架、政治以及国家机构等多个方面。

蔡美芬致欢迎辞时说，贯穿书中探讨的各个政策领域的核心主题是“调适型领导力”（adaptive leadership），意思是在形势改变时勇于打破常规、探索新方法的求变精神。

她说，许多人都亲历了那段全球剧变与危机的时期，李资政领导的政府不仅妥善应对了外部的地缘政治与经济冲击，也积极回应了国内社会的变迁与多元诉求，以确保新加坡适应瞬息万变的环境，在风浪中保持凝聚力、安全前行。

“各章节皆背景完整，可独立阅读；统观全书，则能帮助读者全面把握李资政深远的执政影响与政治遗产。”