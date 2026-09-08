调整政务官薪金向来是敏感课题。受访专家皆指出，公众难免会以自身薪资和经历为参照对比部长薪金，因此“永远不会有最佳的薪金调整时机”。不过，这项检讨已时隔15年，若继续搁置，既有薪金框架将形同虚设。

政治薪金检讨报告星期二（9月8日）公布，政府接受独立检讨委员会建议，下来将把MR4级部长基准薪金从110万元上调至180万元。政务官薪金上一次实施调整是在2011年。

人力资源公司仁立国际执行董事梁昌国博士接受《联合早报》访问时说，政务官薪金调整涉及社会和心理层面因素。当一般员工被告知，企业正在放慢加薪和招聘步伐时，他们会如何看待这则新闻？

“公众不仅会把这项调整与企业总裁、高管的薪酬作对比，也会和自己的收入、工作保障，以及所面对的生活费压力作比较。”

上周公布的新加坡全国雇主联合会的薪资与就业前景调查显示，过半雇主打算明年冻结薪资或放缓加薪幅度；共六成不打算增聘，或有意削减人力。

新加坡管理大学法学院副教授陈庆文说：“政府的宣布可能会让一些人觉得不合时宜，甚至认为此举是为了自身利益，但这是必须做的事，而政府须有做出正确决定的勇气。”

梁昌国和陈庆文都认为，若一个机构制定了薪酬框架，却长期不按框架执行，那相关薪酬机制最终可能失去意义，因此政府必须作出必要的调整。

新加坡政策研究所副所长亚伦玛年博士（Aaron Maniam）则说，人们不应只关注基准薪金上调幅度，也应意识到距离上一轮调薪已过了15年，而且政府采取的是审慎、循序渐进的落实方式。这些都体现了具新加坡特色的治理模式。

政务官的薪资调整并非一步到位。以目前年薪110万元的MR4级部长为例，他们将按个人表现获得一次性加薪，幅度最高为9%，调整后年薪最高约120万元，距离180万元的基准仍有一段距离。

前议员：距下届大选尚有数年 可减少对选情影响

针对调薪的时间点，人民行动党前国会议员殷吉星则持不同看法。

曾参与2012年政治薪金检讨辩论的他说，从政治角度来看，本届政府任期才刚满一年，现在重新检讨薪金并非一个不适当的时机。因为距离下一届大选还有几年时间，可减少对选情的影响。

上一届大选于2025年举行，下一届大选必须最迟在2030年底前举行。

“我支持给予部长合理薪金，不是为了吸引人才，而是因为他们肩负重大的责任，理应获得与职责相称的薪酬。不过，既然部长薪金参考私人领域水平，他们也应像私人企业高层一样，为表现负责。在私人领域，表现欠佳甚至不达标，都必须承担后果。”

黄循财总理承诺，会在未来五年把他作为总理的薪金增幅全数捐赠给合适的公益事业，相当于每年捐款140万元。

就此，前人民行动党议员张有福认为，这是总理的个人选择，但在他看来，这么做“并非必要”。因为能够接受政府调薪理由的人，本来就会支持；至于批评者，不论总理怎么做，都可能认为这不过是在“wayang”（马来语，意为作秀）。