若“化学阉割”等药物性抗雄激素治疗证实能有效降低犯罪率，我国政府不排除考虑采取这类措施。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根星期二（9月8日）以书面答复工人党阿裕尼集选区议员严燕松的提问时强调，我国对严重性罪行，尤其涉及未成年人的案件，始终采取严厉立场。

严燕松询问政府是否考虑引入药物性抗雄激素治疗（即化学阉割）和性罪犯者登记册等措施，以加强阻吓并减少再犯率。

尚穆根指出，目前相关刑罚已属严厉，足以发挥强烈阻吓作用。涉及14岁以下未成年人的强奸或性侵罪，刑罚是坐牢至少8年至20年，并打鞭至少12下。非礼14岁以下未成年者可判坐牢最高5年，并加罚款和鞭刑。若在犯案过程中对受害者造成伤害或加以束缚，则须面对三年至10年的监禁和鞭刑。

政府近年来也已多次修订相关法律，包括2019年增设针对16岁至未满18岁受害者的“剥削性性侵”罪行、2021年提高非礼罪的最高刑罚，以及今年7月31日生效的“保护公共安全增强版”（SEPP）制度。

在SEPP制度下，重犯率高的高危罪犯，可判处五年至20年的刑期；刑满后，须经进一步风险评估，并确认不再对公众构成威胁后才能获释。

针对化学阉割等药物性抗雄激素治疗，尚穆根说，政府对相关措施持开放态度，但前提是有明确证据显示能有效降低犯罪率；而目前相关证据仍未有定论。

拟加强部门间性罪犯资料互通 扩大儿童相关岗位审查

至于是否设立性罪犯者登记册，他指出，警方目前已设有非公开的罪犯记录。警方也会与社会及家庭发展部及教育部等机构互通相关资料，确保在筛选会长期接触儿童与青少年的职位申请者时，能在保障儿童安全与协助罪犯改过自新之间取得平衡。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭星期二在国会答复多名议员提问时说，政府正考虑扩大背景审查范围，涵盖更多涉及儿童与青少年的工作岗位，包括要求目前不受监管的行业引入自愿审查制度。相关细节将适时公布。

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