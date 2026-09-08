新加坡航空公司集团重申，在印度的投资向来是通过内部资源进行，未来也将是如此。

新航发言人星期二（9月8日）在声明中指出，集团在印度航空公司的投资是长期的战略承诺，与集团的多元枢纽策略一致，有助集团直接参与关键市场的发展。

发言人强调，在印度的投资一直都是利用新航的内部资源进行，且须获得董事会的批准，也要遵循集团严格的资本配置框架，未来也是如此。

截至今年6月30日，新航集团持有104.8亿元的现金储备，以及32.4亿元未动用的信贷额度，是航空业财务状况最强的公司之一。

发言人说，董事会高度重视对印航的投资。任何注资申请会根据集团严格的资本配置框架进行评估，也会考虑到印航的商业策略、新航集团的资金流动，以及新客机和产品的投资需求。

“这种严谨的做法有助实现可持续的长期增长和股东回报。”

新航于2013年与印度塔塔集团控股公司（Tata Sons）合资成立塔新航空（Vistara）。塔新航空2024年并入印度航空后，新航取得印航25.1％股权。

克服地缘与运营挑战 印航转型计划极其复杂耗时

新航发言人说，过去一年，印航面对不少挑战。这包括巴基斯坦领空长期对印航关闭、 AI171航班事故、印度卢比对美元贬值、供应链中断、中东局势导致印航失去重要市场，以及燃料价格居高不下。

发言人坦言，印航的转型是个复杂，并将耗时多年的计划，预计不是那么容易。但同时，印航无论在乘客体验或运作表现都取得实质进展。

印航的净推荐值自2022年11月以来已提高超过70点；今年5月，印航取得Skytrax四星航空公司评级，旗下廉航印度快运航空（Air India Express）也获评四星低成本航空公司，与领先的国际航空公司不相上下。

发言人补充，新航和塔塔集团已公开表示，针对印航，要做的东西还有很多。双方也致力支持印航的长期转型计划。

萧振祥：海外投资回报未必立竿见影

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期二在国会回答议员有关新航投资印航的询问时说，航空业是受到高度监管且涉及国家利益的敏感行业。航权和机场起降时刻有赖与当地获颁强大的合作关系。印度是个复杂的市场，根据法律，外国航空公司不能在印度持有多数股权。

他指出，通过印航，新航能更深入走进全球最大的航空市场之一。“很多海外投资的回报不一定立即出现。至于在印航的具体投资是否存在价值，应由新航和它的股东去回答。”