美国歌手“火星人”Bruno Mars（布鲁诺马斯）明年来新开场四天，门票将从星期五（9月11日）起开售。新加坡警察部队提醒公众，应从正规渠道购票，小心诈骗。

布鲁诺马斯“Romantic Tour”巡回演唱会新加坡站，将在明年4月13、14、17和18日在加冷汇国家体育场举行。演唱会的预售门票将从星期五中午12时开始。

警方星期二（9月8日）发文告说，每逢大型演唱会开票前夕，不少骗子会借买卖门票行骗。骗子一般在社交媒体平台和聊天应用等发广告和信息称有门票出售，实则是要骗取受害者付款。

当局指出，布鲁诺马斯的演唱会门票预计掀起抢购热潮，公众应只从授权售票平台Ticketmaster购买门票。此外，门票不得转让或转售，因此无论价钱如何，都不应向陌生卖家购票。

警方也已联系不同平台如Carousell、脸书和TikTok等，要求撤下相关卖票贴文。根据Meta平台政策，Facebook Marketplace已禁止发布任何涉及活动门票的买卖或交易内容。TikTok Shop也不允许售卖任何演唱会门票。