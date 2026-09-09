2005年，22岁的中国籍女子刘红梅在新加坡惨遭肢解，遗体被剁成七大块丢弃在不同地点。这起手段极其残忍的加冷河分尸案当年震惊全岛。

当她的残肢在河畔的纸箱中被清洁工发现时，残忍至极让社会为之哗然。为了让她走得体面，防腐师花了整整6个小时、缝了500多针，才将她的身躯拼凑完整，而她那双始终下落不明的脚板，只能用纸糊模型来替代。

出殡时，千名素未谋面的公众将灵堂挤得水泄不通，有人慷慨解囊，短短几天筹集了2万多元的帛金，也有人送来200朵红玫瑰，只为陪这名被残忍杀害的女孩，走完最后一程。

而亲手将她勒死，甚至连续肢解了一个小时，将她碎尸万段的人并不是什么冷血的陌生歹徒。凶手是她的顶头上司梁少初，是一个曾在工厂里对她照顾有加，甚至和她发展出一段相差二十八岁地下情的男人。

究竟是什么让一个口口声声说爱她的男人变成了心狠手辣的“罗密欧”，残忍杀害了“朱丽叶”？一张不翼而飞的提款卡，究竟与案件有何关系？

随后的庭审焦点集中在两人究竟是“殉情”还是“谋杀”。梁少初试图以两人地下情曝光、相约同归于尽来开脱。梁少初也声称自己勒死女方后因害怕死相骇人而临阵退缩。然而，控方却揭开了令人胆寒的真相—— 刘红梅遇害前生性乐观、积极相亲，完全没有自杀倾向。

但那张提款卡，成了案件的关键。为了掩盖偷窃罪行、保全自己的完美形象与家庭，他竟狠心将情人杀人灭口。法官最终痛斥梁少初“偷心、偷钱、再夺命”，毫无悔意，判处他死刑。2007年11月，梁少初被送上绞刑台。加冷河分尸案，终于告一段落。

但法庭之外，当年追踪这起新闻事件的记者在现场观察到了什么？警方在垃圾送入焚化炉前的最后半小时，是如何从三公吨的恶臭垃圾中惊险找回死者的头颅？梁少初在法庭上冷血描述用哑铃和菜刀肢解尸体的细节时，展现出了怎样的面目？而当年凶宅频频遭人涂鸦、甚至有民众上门“求真字”的荒诞现象，又折射出了怎样的社会百态？

全新播客节目《案发现场》重访新加坡最骇人的案件，以记者第一视角带你重新翻阅那一份份的犯罪档案。

本期节目由新加坡UFM100.3 DJ沈嘉怡主持，邀请《联合早报》民生民声副主任陈凯松主持，一起重回那个现场。