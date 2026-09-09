网上近期出现针对中尼泥石流失踪者和新加坡航空公司投资计划的过激言论。新加坡警察部队证实接获报案，目前已识别五名涉案者身份，并正对其他相关言论展开调查，以追查其余涉事者身份。

我国多名政要，包括黄循财总理、国务资政李显龙和尚穆根，近期针对网上关于中尼泥石流失踪者和新加坡航空公司投资计划的言论提出批评。尚穆根上星期六（9月5日）受访时指出，部分涉及种族歧视的言论“可耻且恶毒”，并已指示警方跟进，评估相关言论是否违法。数码发展及新闻部也会要求网络平台移除违反准则的内容。

新加坡警察部队星期三（9日）答复《联合早报》询问时证实，当局接到针对上述两起事件的报案，目前正针对部分言论展开调查。当中，五名年龄介于29岁至66岁的网民身份已被识别，且已接受警方问话。“我们将继续调查，找出这些网上言论的发布者。”

警方强调，当局严厉看待任何可能伤害种族感情，或在不同族群之间煽动敌意和恶意的行为。“有鉴于调查仍在进行，警方无法针对个别案件做出进一步评论。”

尼泊尔与中国西藏交界地区8月26日发生严重泥石流灾害，超过5000人失踪，包括九名新加坡公民。部分网民根据失踪者的姓名和外貌，质疑他们不是新加坡公民，甚至在网上发表歧视印族的言论。 文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希及西北区市长任梓铭早前也曾公开批评这些歧视言论。

另一方面，面对亏损和转型压力的印度航空公司，据报向两大股东——塔塔集团控股公司和新航寻求注资15亿美元（约19亿新元）的新闻，也引发议论。新航大股东淡马锡控股的首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）及高层人员成了攻击对象，有网民指狄澜是印族，所以才偏袒印航。

黄总理上星期天（6日）在脸书发文说，虽然我国可以，也应该有活跃的辩论，但绝不该让任何看似正当合理的论点来作为一种掩护，煽动对任何群体的偏见或对外国人的敌意。

李资政同天也在脸书发文说，煽动种族偏见和敌意的诱惑始终存在，即使我国致力于促进种族之间的包容与尊重，但人总无法完全不分种族。新加坡将始终容易受到这类直觉反应与具分裂性的力量影响。