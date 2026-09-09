8000元高端辅助住宅月租受关注，保健卫生部指出，这类由私人机构提供的辅助生活设施，如位于培立道（Parry Avenue）的康养设施，运营商是基于商业考量来决定价格和服务，但它们服务的是人口中的特定小众群体，并且不会取代政府提供的可负担的选择。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪星期三（9月9日）在国会答复杨厝港区议员叶汉荣、惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士和武吉班让区议员连荣华的相关提问时，做出上述回复。

据早前报道，位于培立道的鹏瑞利颐乐苑（Perennial Living），是本地首个私营辅助生活设施，已于8月18日宣布正式投入运营，每月基本收费从8000元起跳。发展商预期，开业后一年入住率能达三四成，第二年将超过八成。

陈杰豪指出，培立道并不会取代政府提供的可负担的选择，而是对社区关爱组屋、含津贴的社区护理服务等选择的补充。

以社区关爱组屋为例，陈杰豪说，政府向符合条件的年长者提供购屋津贴并提供市场折扣，以确保价格负担得起。随着社区有更多健康养老的选择，对社区关爱组屋的需求已有所放缓。

他说：“政府的方针是提供一系列不同价位的选择。我们不能期望每一种辅助生活模式都能服务到每一位年长者。重要的是，我们希望为大多数年长者提供可负担的选择，作为试点的培立道项目，可能更适合社区中的一个特定小众群体。”