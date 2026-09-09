Singpass通行密钥即日起扩大至安卓用户。新加坡政府科技局（GovTech）星期三（9月9日）发文告说，安卓（Android）用户将分阶段通过Singpass应用程序收到通知，提醒他们创建通行密钥（Passkey）。

政府科技局提醒，安卓用户须确保Singpass应用程序已更新至最新版本，才能使用通行密钥功能。预计在今年底之前，桌面端浏览器也将能支持用户使用通行密钥登录Singpass。

通行密钥是在今年7月1日率先开放给苹果iOS用户测试，作为Singpass的新增登录方式，之前用户要登录Singpass，主要通过二维码登录、脸部认证和短信一次性密码（OTP）。截至9月9日，约有80万名用户已在Singpass应用程序中创建通行密钥。

政府科技局将继续与资讯通信媒体发展局（IMDA）和人民协会等机构合作，提高公众对通行密钥的认识，并为需要进一步协助使用通行密钥登录的用户提供支持。

新增的通行密钥旨在加强对网络钓鱼等诈骗手段的防范。用户启用通行密钥后，登录Singpass时可在登录页面选择“通行密钥”选项，再通过指纹或脸部认证等生物识别方式，或输入六位数的应用密码完成身份验证。

如果用户的设备遗失或遭窃，只须在另一台设备重新设置Singpass应用程序，原设备上的Singpass应用程序和通行密钥便会自动失效，确保用户继续掌控自己的数码身份。

相较于传统密码和二维码登录，通行密钥可提供更高的安全保障。密码可能被窃取，用户也可能受诈骗者诱骗，扫描虚假或恶意二维码，通行密钥则可降低账户被未经授权访问的风险。

在认证过程中，Singpass会利用储存在用户设备内的私钥，与系统中对应注册的公钥进行验证，以确认用户确实是在官方Singpass平台登录。由于通行密钥只能在合法的Singpass登录域名上使用，因此无法在假冒网站上使用。

此外，私钥始终储存在用户设备内，不会传送至外部服务器。用户也无须输入或传送密码、OTP等登录凭证，因此即使误入钓鱼网站，诈骗者也无法通过网站窃取这些登录资料。