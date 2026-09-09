经由新加坡转运货物的企业必须严格遵守新加坡的法律法规。任何不实申报，包括关于货物原产地的信息，可能构成违法行为。经由新加坡转运，但未在本地进行实质性改变的货物也不得申报为新加坡原产货物。

人力部兼贸工部政务部长符策翔星期三（9月9日）在国会答复荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉口头询问时强调，新加坡高度重视作为值得信赖且可靠商业枢纽的声誉，并将采取果断行动维护这一声誉。”

美国政府今年8月13日发表报告，把40多个贸易伙伴列为存在较高非法转运风险的经济体，并把“影子转运网络”的经济体分成三类。新加坡和一些东南亚经济体如马来西亚、菲律宾及越南被列入第三类，即规模小、但拥有特定条件、易成为中国货物规避关税转运目标的经济体。

“非法转运”指货物经由第三国转运，规避美国征收较高关税。

符策翔阐明，新加坡作为世界上最繁忙的贸易枢纽之一，严肃看待贸易合规。

根据我国关税法令和进出口管制法令，包括转运准证申请在内的申报必须准确、真实。不实申报可能构成违法行为，并视违规性质及严重程度处以罚款到监禁不等的刑事处罚。

经由新加坡转运，但未在本地进行实质性改变（substantial transformation）的货物，也不得申报为新加坡原产货物。

在贸易中，实质性改变指的是货物在形式、外观、性质或特征上，发生根本性的变化。

新加坡海关也在去年6月向所有贸易商和申报代理发出通告，重申企业在申请准证时，必须准确申报货物的原产国或原产地。

符策翔指出，我国海关在执法方面采取基于风险评估和具针对性的策略，通常须要国际合作。

例如在2026年8月14日，海关把名为Healthy Living Biotech (Singapore)的公司，以及一名本地公民和两名中国人控上法庭。他们涉嫌参与一项虚报原产地的计划，把原产中国的床垫包装成我国产品并出口至美国，以逃避关税。

符策翔强调：“我国致力和国际伙伴合作，应对有关规避关税行为的关切。”