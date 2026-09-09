涉嫌参与违法活动，以及未经许可参与公众集会或游行，六名女子星期三（9月9日）被控上法庭。

星期三早上，100多人到国家法院旁听这起案件，法院大厦安检处一度排起长龙。随后，相信是被告支持者的民众坐满两层楼的庭室，仍有不少人未能进入庭室，在大厅外排队等候。据观察，现场许多支持者佩戴着黑白格纹的巴勒斯坦围巾（keffiyeh）。

六人面控后，众人聚集在国家法院外的空地拍手欢呼，并拍摄大合照。法院数名辅警人员在门口驻守，留意现场秩序。

新加坡民主党秘书长徐顺全、社运分子韩慧慧和范国瀚也到庭旁听聆讯。

六名被控的女子分别是阿菲卡（Nurul Afiqah Binte Kamel，33岁）、萨布丽娜（Nur Sabrina Binte Kamel，32岁）、阿米拉（Amirah Binti Mokhlis，33岁）、达亚娜（Dayana Binte Noor Mohamed，36岁）、郑伊利亚（Elijah Tay，24岁）和来自缅甸的觉辛林乃（Kyal Sin Linn Naing，22岁）。

被告达亚娜（左）、郑伊利亚（中）和阿米拉（右）星期三（9月9日）一同被控上法庭。（新明日报）

其中，面对最多控状的是郑伊利亚，她共被控九项包括蓄意破坏不同族群间和谐行为、抵触《公共秩序法》、拒绝回答公务员提问等罪名。

郑伊利亚涉嫌在2024年6月7日参与一场未经许可的游行，从诺维娜地铁站步行至依拉瓦底路的内政部大厦入口，试图递交信件，反对当时拟议的维持种族和谐法案。

她还被指在2024年2月2日一场公开直播的活动中，带领参与者呼喊口号“从河流到海洋，巴勒斯坦将获得自由”（From the river to the sea, Palestine will be free）。这一口号支持消灭犹太人国家以色列。

另外，她被指在2025年1月13日于新加坡国立大学内，在未经许可下组织纪念仪式，摆放鞋子和一块白色裹尸布，抗议新加坡与以色列教育机构之间的学术合作。

六人面控后分别获准以5000元保释，案展10月7日过堂。（人名译音）