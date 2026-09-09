2024年至2025年之间，劳资政公平与良好雇佣联盟、人力部以及国防部接到三起战备军人因履行国民服役义务而遭遇职场歧视的投诉。

人力部兼贸工部政务部长符策翔星期三（9月9日）在国会回复工人党阿裕尼集选区议员张文杰的口头询问时透露上述数据。

目前，职场公平法令禁止雇主基于个人特征采取歧视性雇佣决策。受保护特征包括年龄、国籍、性别、婚姻状况、怀孕、照护责任、种族、宗教、语言能力、残疾和精神健康状况。

针对郑文杰指职场公平法令没有把履行国民服役义务纳入保护范围，符策翔说，法令采取谨慎拿捏的方针，目前保护的员工特征，已涵盖劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）和人力部接到涉及歧视投诉案例的95%。

符策翔说：“若有证据显示其他类型的歧视案例有持续或显著增加趋势，人力部会考虑扩大职场公平法令的范围。”

他强调，战备军人受到劳资政公平雇佣指导原则的保护，这包括防止他们因须履行国民服役义务而受职场歧视。

此外，国民服役征召法令也列明雇主的法定责任，包括不能基于员工履行服役义务而将他们解雇。国防部至今未曾在这个法令下采取正式的执法行动。一旦接到相关反馈，国防部会直接与雇主沟通，向对方说明雇主应履行的责任，这一做法目前能有效解决问题。