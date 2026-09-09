参加分发剩余面包的志愿服务后，14岁中学生主动发电邮联系十多家面包店，成功说服其中两家加入捐赠行列，让更多剩余面包送到有需要者手中。

《新明日报》与慈济基金会（新加坡）联合主办“一人一善，共善共生”项目，获得创办松鹤香米品牌的东成物产私人有限公司支持，邀请读者一起发掘身边的好人好事，让善举被更多人看见。本期获推荐的是就读公教中学（Catholic High School）二年级的卓育玄（14岁）。

卓育玄去年开始参与本地慈善机构善粮社（Food from the Heart）的“爱心面包”（Bread Run）项目，以及“愿之心”（Willing Hearts）分派热食的志愿服务。

参与“爱心面包”后，卓育玄想到，如果能有更多面包店加入，就能把更多卖不完的面包送给有需要者，同时减少食物浪费。于是，他主动向十多家面包店发电邮，邀请他们加入计划，最终成功获得两家响应。

白天上学 晚上分送面包

去年10月底开始，他几乎每周都会抽出约一小时领取和运送面包。他白天上学，晚上约9时再乘搭公共交通，到即将打烊的面包店领取当天卖剩的面包，送往养老院等指定受惠机构或配送中心。由于面包店都是剩多少捐多少，卓育玄有时候会跑空，有时候却会收到多达六大袋的面包。

上周三，卓育玄将面包送往新加坡济世之家（Singapore Cheshire Home）。受惠者安东（50岁）说，每周约有两次能吃上这些捐赠的面包。面包口味各异，有咖椰酱、奶酪或葡萄干夹心。“感谢大家伸出援手，让我们知道社会没有忘记我们。”

维纳亚甘（38岁）说，他知道有人定期送来面包，虽然从未见过这群人，仍十分感谢他们。这次看到送面包的卓育玄只有14岁，更让他感到惊喜。

“不是每个14岁的孩子都会想到我们，并愿意向我们伸出援手。”

被问及为何想行善，卓育玄说：“我觉得我很幸福，所以想要跟更多人分享。如果以后我有孩子，我也要教他们这么做。”

自费派发苹果 附上鼓励字条

有一次，卓育玄在武吉巴督为年长者分派热食时，恰好被一名热心人士看见。对方后来向Stomp投稿，赞扬他自费购买苹果送给年长者，还附上鼓励字条。

卓育玄解释这么做的原因时说，他原本打算送蛋糕，但是考虑到有些年长者可能有糖尿病，所以改送苹果。“我也想鼓励受惠者更积极面对生活，就附上字条。”

善举无需惊天动地

卓育玄的母亲王慧琦（44岁，学术人员）受访时说，儿子平时就很关心家中长辈，她也支持儿子将这份关爱延伸到社区，帮助他人。

她坦言，起初以为儿子只是参与分发食物，没想到他会进一步联系其他面包店加入计划。“整个过程没有花多少钱，只是付出一些体力，对年轻人来说只是举手之劳。”

她也感谢学校和老师在得知卓育玄所做的事后，给予鼓励和肯定，甚至公开表扬他的善举。她希望儿子能继续保持这份爱心。

慈善机构善粮社（Food from the Heart）总裁李彩明说，卓育玄以实际行动证明，行善不一定需要惊天动地的壮举，一切可以从一颗乐于服务他人的心开始，希望他的行动能激励更多年轻人参与其中。