新加坡已收到参与世界人工智能合作组织的邀请，我国一向通过多边和双边等一系列平台与各国交流，因此也会考虑这个组织的邀请，同时继续与中国和其他国际人工智能（AI）倡议维持广泛的联系。

数码发展及新闻部长杨莉明星期三（9月9日）回答官委议员梁国民博士有关新加坡对“硅和平”（Pax Silica）和世界AI合作组织的立场，以及工人党盛港集选区议员蔡庆威相关询问时透露，新加坡已收到世界AI合作组织（简称WAICO）的邀请。

“硅和平”是美国去年发起的国际AI倡议。新加坡去年应邀派代表出席美国举办的硅和平峰会。峰会达成不具约束力的《硅和平宣言》，反映各国致力于共同推进繁荣、科技发展和经济安全。宣言签署方包括澳大利亚、以色列、日本、韩国、新加坡、英国，以及美国。

世界AI合作组织的总部位于中国上海，哈萨克斯坦、俄罗斯、印度尼西亚等29个国家今年7月在上海签署关于成立组织的协定。有舆论把这个组织视为对“硅和平”倡议的回应。

杨莉明答复时说，亚细安对世界AI合作组织和“硅和平”都没有统一立场。因此，我国在与中国和其他国际AI倡议保持广泛互动的背景下，也将考虑世界AI合作组织的邀请。

杨莉明：我国向来通过多双边平台 与各方展开交流

她指出，新加坡一向通过多边、诸边及双边平台与不同国家交流，这些交流在不同时期发生，宗旨各异，也会随着我国的关心事项和状况而演变。

例如，几年前，新加坡为“小国论坛”倡议设立数码支柱，这个论坛1992年成立，包括108个国家，成员国致力通过经验分享来提升能力建设。今年，杨莉明也成为AI向善全球委员会（AI for Good Global Commission）的创始委员，这个委员会由国际电信联盟发起，委员包括来自美国和中国的代表。

杨莉明说，在双边交流层面上，新加坡与美国有“网络对话”机制，与中国有数码政策对话。“各种机制都不同，我国是否参与特定倡议，取决于倡议的目标、实质的共同利益范围、它如何与我国现有合作互补，以及新加坡的整体利益。

“因此，拿个别倡议做一对一的比较，没有太大的意义。更重要的是，我们与每一个合作伙伴建立的整体关系，以及我国如何继续与他们展开合作，从而推进新加坡的利益，并为AI领域的国际合作做出建设性的贡献。”

新加坡持续留意国际标准制定 扩大标准互通空间

她在回答梁国民的补充提问时也说，AI治理的环境还在演变，仍难以确定哪些标准组织会更有影响力。我国会继续留意国际标准组织发布的资料，评估对新加坡的实用性。我国也会继续保持与各机构的联系，密切关注标准制定的发展，尤其是标准之间的互通性。

杨莉明阐明，在新加坡营业的公司大多在其他国家也有业务，无论是通过亚细安或其他国际组织，我国会不断扩大可实现标准互通的空间。