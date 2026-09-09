电动车需求持续升温，今年首八个月注册的新车中，超过六成是电动车。截至8月，本地路上有8万多辆电动车，比去年增加超过四成。

配合世界电动车日，陆路交通管理局星期三（9月9日）在社媒发文说，截至今年8月，本地共有8万2100辆电动车，较2025年的5万7200辆增加44%。

今年首八个月注册的新车中，电动车占63%，比2025年全年的45%高出18个百分点。我国的目标是到了2040年，所有车辆都采用清洁能源。

与此同时，本地电动车充电点网络持续扩大，从去年的2万8300个，增至今年8月的3万4700个，增幅为22.6%。我国计划最迟在2030年，把充电点增至6万个。

车商早前分析，电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive，简称EEAI）和车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）等措施，降低了购买电动车的成本，是推动电动车普及的其中几个因素。

目前，EEAI为电动车买家提供相等于附加注册费最多45%的回扣；VES则根据车辆排放表现，给予税务回扣或征收附加费。两项计划下，符合条件的电动车目前合计可享最高3万元优惠。

不过，EEAI将在今年底结束，VES的优惠额明年也会调整。随着优惠收窄，一些原本有意购买电动车的消费者可能赶在年底前购车。