疑与妻子感情生变，男子上六把锁反锁家中一整天，警方晚上入门后将他逮捕。

这起事件星期二（9月8日）发生在宏茂桥1道第224座组屋四楼的一个单位。

一名不愿透露姓名的同层邻居说，警方从早上8时许就上门敲门，也问她隔壁单位的男住户是否在家，她当时表示不清楚。

“他们过后每隔两小时就回来敲门。见单位内没人应门，就来敲我家的门，问他是否在家，有没有出来过。”

她说，她的丈夫中午曾听到隔壁传出声响，隔壁单位男住户的家人也曾在门前逗留许久。

到了晚上7时许，大批警员来到单位门前，多次要求屋内的男子开门，但他不配合。受访邻居说，警方随后找人来强行开门，她也听说当时大门上了很多锁，约有五六把，十分难开。

邻居称，警方相信到了晚上9时许决定进入单位，男子听到动静后，最终才开门让警察进去。

“我听到他和警察说，自己想割大腿伤害自己，还说他和老婆之间不和睦，老婆要离开他之类的话。”

据了解，男子疑与妻子发生争执后，将自己反锁家中，他的妻子报警求助。

警方受询时说，星期二早上6时40分接获求助通报，指一名32岁男子失踪。初步调查显示，男子或身处上述单位内，警方随后进入单位并寻获对方。

警员评估这名男子可能对自己构成危险，依据《精神健康法令》将他逮捕。事件中无人受伤。

完整报道，请翻阅2026年9月9日的《新明日报》。