本地老字号餐馆掌门人应友人邀约到南宁，以为可以拓展人脉和生意，抵达后发现各种饭局都围绕“秘密项目”，识破是骗局后，果断提早离开。

本地老字号餐馆陈福记的第三代掌门人许耀元，曾在2017年受邀到广西南宁“考察”。他接受《新明日报》访问时说，一名友人称南宁有生意机会，邀他一同前去。

他当时抵达后，被安排入住私人公寓，对方也交代他不必到派出所登记地址。

“我觉得奇怪，为什么不是住酒店？为了安全起见，我把地址放上脸书，结果他们很紧张，叫我拿下来。”

他也指出，一起去南宁的还有三四名国人，但到了当地，各人分开活动。“接待我们的大部分是新加坡人，他们带我去见一些中国当地的生意人，如保险公司老板、卖茶叶的老板、餐厅老板等等。”

他说，见面时他们提及“秘密项目”，说是当地政府吸引海外华人回来投资，也一直游说如果加入，就能接触很多高端人士，拓展商机和人脉。“拓展人脉是有一定吸引力的，而且当时我在经营陈福记，也想到或许能在当地开分行。”

他也说，对方所推销的“秘密项目”，分成三个会员阶级，入会费用3万元到5万元，回报基本上是靠“下线”赚取，对方也提及所赚的回报不能带回国。“我是税务会计，知道投资没有实际项目，也没缴税，钱不能带回国，肯定就是非法的。行程到了第四天，我公开表达想法，可是其他人不愿意接受，我就自己离开了。”

打口号“皇帝轮流做”

饭局餐馆装潢浮夸，打着“皇帝轮流做”的口号宣传“秘密项目”。

许耀元说，每次饭局都有约20人出席，在一些装潢浮夸的餐厅或是华丽的别墅吃饭，“让你觉得自己是皇帝一样被招待”。

他说，对方还抛出“皇帝轮流做”的口号，指“项目”分三阶级，只要做到第三级，就是“皇帝”，所赚的回报有180万元上限，到了上限就必须退出。

“这会让人觉得这投资不会被绑死，因为上面的皇帝一直换，风险也是短暂的。”

他说，当时觉得有些人可能陷入其中，才会在行程第四天公开解释这是非法的。

“他们还叫我考虑一下，或先付几百元把机会留住，其实也就是付过去几天的饭钱，其中一餐还是我请他们吃的。他们最后没有阻止我离开。”

完整报道，请翻阅2026年9月9日的《新明日报》。