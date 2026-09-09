本地50岁至59岁群体当中，近三分之二对退休准备不足，尤其在就业保障、财务规划、房产套现、多重照护责任几个方面感到担忧。

这是本地非盈利组织飞翔201（Leap201）星期三（9月9日）公布的一项调查结果。项目是飞翔201安居一生（Home4Life）计划的其中一个环节，在网上对1000名50岁至59岁的三房式组屋居民进行了调查访问，当中99%是新加坡公民，旨在收集这个年龄段对退休的想法，呼吁社会为本地“初老族”提供更多支持。

调查显示，72%受访者希望在退休规划方面获得更完整全面的协助；93%认为为了保障生活，预计须工作到至少65岁；59%同时兼顾工作与照护家人责任，当中一半因“蜡烛两头烧”感到压力、甚至精疲力尽。

六成受访者吁屋契回购计划降低年龄门槛

另有约六成受访者说，屋契回购计划（Lease Buyback Scheme）如果降低65岁的年龄门槛，他们会考虑参加。

“屋契回购计划”是建屋发展局推出的房产套现机制，让年长屋主把组屋的部分屋契卖回给政府，套现部分现金以补足退休后的收入，但单位所有屋主须年满65岁。

飞翔201主席连宗廉接受《联合早报》采访时说，1000名受访者中大约三分之二属于蓝领。他们大多不擅使用数码技术，为了确认自己的经济状况，规划几岁能退休，得为公积金和住房问题分头跑各个政府部门好几趟。

飞翔201主席连宗廉，在9月9日圆桌讨论上发言，和各界代表探讨为本地“初老族”提供更多支持。（飞翔201提供）

“首先得去一趟公积金局，查询户头里的余额；能达到基本退休存款（Basic Retirement Sum）吗？距离全额退休存款（Full Retirement Sum）还差多远？公积金终身入息计划（CPF Life）每月入息有多少？之后得再跑一趟建屋局，组屋地契年限还剩多长？是否符合条件申请屋契回购？套现有多少？最后还得拿着建屋局资料再跑一趟公积金局处理退休户头。”

他说，这些人有一堆问题要解决，我们必须多帮忙，让他们不必跑三趟才知道自己能不能退休。

针对调查结果，飞翔201给出若干初步建议，包括将屋契回购的年龄下限下调到55岁，让住房资产更早能套现；长期护理费用预测等内容纳入人生规划网（PLAN with CPF）的计算工具内；为雇主提供更有针对性的支持，比如支援灵活工作安排，让家庭照护负担沉重的员工能继续兼顾工作，及强制规定雇主必须提供至少两天家庭护理假等。

当天，飞翔201邀请大约18名来自各界的高级代表举行圆桌会议，讨论如何改善现有退休规划制度。飞翔也宣布将于今年第四季发布白皮书，概述完整的调查结果及相关政策建议。

圆桌讨论参与者之一，新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira），会后针对提前开放屋契回购的建议说：“其实关键更在于屋主并不确定他们选择把部分屋契卖回给政府后，自己的财务状况会如何改变，是否仍能应付未来需求。把屋契卖回给政府，也意味着日后将无法通过公开市场出售组屋来套现，屋主未来可能会因此而改变主意。”

也参与圆桌讨论的职总助理秘书长郑德源会后说，他支持由政府承担薪资的强制性照护假，却也同时强调：“除了强制落实照护假，也得让支持措施可持续且更全面。职场上的灵活工作安排，让居家护理服务费用更符合负担能力水平，对在职照护者也同样重要。”