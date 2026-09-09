多次利用自己和他人的交易户头进行交叉交易，制造股票交易活跃的假象，挂牌公司执行主席被判罚款21万元。

被告吴金山（69岁）共面对19项抵触《证券与期货法令》的控状，他星期三（9月9日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告案发时是凯利板挂牌公司Eurosports Global Limited的执行主席兼首席执行官。被告在1988年创立这家公司，业务主要为分销豪华跑车。

2014年1月17日至2021年7月31日期间，被告在三家证券经纪公司持有股票交易账户，也利用另外三人的交易户头来买卖公司股票。这三人是曾在被告旗下子公司任职销售经理的颜智金、颜智金的友人冯志言，以及曾是公司客户、也是被告朋友的廖春江。

被告曾要求颜智金获取另一个交易户头，后者于是取得冯志言的户头用来交易。被告会指示颜智金和廖春江买卖股票，并承担交易产生的成本和亏损。三人并未从中获利，但颜智金可报销垫付的交通费用等。

案发期间，Eurosports是一只流动性相对较低的股票，日均成交量为44万7928股，占已发行股份总数的0.18%。

被告通过自己和三人的交易户头，在22个交易日内进行交叉交易，制造股票交易活跃的假象。被告声称，他作为公司首席执行官，若要披露买卖公司股票，手续繁琐。他也不喜欢公司股票处于不活跃状态，认为这就像重症监护室中的“直线心电图”，因此通过买卖公司股票，在价格图表上制造“波动”。

其中，2015年6月3日至2018年7月31日期间，被告在13个交易日内进行31次交易，涉及391万5700股，占各相关交易日市场总成交量的42.1%至90.9%。

控方指出，证券市场不是任人随意利用的游乐场。被告在三年多内持续犯案，虽然并未从罪行中直接获利，但动机仍是出于自身利益，促请法官判他罚款25万元。

被告律师代为求情时说，被告的行为对市场影响有限，并无证据表明有投资者蒙受损失，或被告从中获利。他没有案底，恳请法官判他罚款18万元。（人名译音）