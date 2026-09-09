女佣被指在公寓草地上拖行后腿无力的柯基犬，网传视频令公众质疑她涉嫌虐待动物。防止虐待动物协会六天内接获两起通报，当局介入调查。

根据网上流传的视频，一名身穿黄色上衣和黑色短裤的女子牵着一只柯基犬，将它在草地上拖行。柯基犬疑似后腿无力，无法正常行走。另一段视频显示柯基犬只能依靠前腿拖动身体前进，并伸出舌头不断喘气。

根据贴文，这起事件发生在实里达一带的公寓，视频中的柯基犬据称每天被带到烈日下暴晒超过一小时。

视频在网上引发热议，公众纷纷谴责女子的行为，质疑对方涉嫌虐待动物，并要求当局采取行动。

防止虐待动物协会答复《新明日报》询问时说，协会于8月18日首次接获公众通报，并于8月20日派调查员上门了解情况。当时涉事家庭无人应门。

公寓管理委员会一名职员告诉调查员，国家公园局和属下的动物与兽医事务组已经介入处理。

协会透露，8月24日再次接获通报，指这只柯基犬当天仍在烈日下暴晒。

调查员隔天到场，发现狗只独自在阳光直射的草地上，并不断喘气，一名女佣则坐在附近的阴凉处。

调查员向女佣了解情况，并对她讲解照顾狗只应注意的事项。

公园局两度上门了解

国家公园局执法与调查高级署长郭瑞菁受询时指，当局人员8月19日首次上门探访，建议狗主在较凉爽的时段遛狗。他们于8月31日跟进探访，其间观察到狗的精神状态良好、反应敏捷。它后腿患有疾病，目前正接受治疗。

“我们目前正对此事展开调查，并已与狗主取得联系。”

防止虐待动物协会指，拖拽无法正常行走的狗或造成伤害。

协会指出，如果狗只因后腿无力而无法正常行走，使用牵引绳拖着它前进，可能导致狗只受伤，也可能让它对外出散步产生恐惧。

调查员当场协助将柯基犬抱到有遮蔽的地方，并建议女佣为狗只提供饮用水，让它降温。

协会指，会让当局按照调查程序处理，若需协助，协会将尽力配合。