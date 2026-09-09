从9月10日至明年1月1日，社区健康援助计划蓝卡和橙卡持卡者到昇菘超市购物时，可享有的折扣将从目前的4%提高至6%。

社区健康援助计划（CHAS）蓝卡持卡者每逢星期四可享6%折扣，橙卡持卡者则每逢星期五享有6%折扣。昇菘旗下全岛93家分店都参与这项计划。乐龄人士每逢星期二和星期三到昇菘购物，也可继续享有4%折扣。

昇菘星期三（9月9日）发文告说，这项举措旨在协助家庭节省日常购物开支，减轻生活负担。

昇菘集团总裁林福星说，今年6月曾推出8%的CHAS折扣，希望在此基础上继续为顾客提供支持。他说：“通过6%的CHAS折扣，我们希望让顾客购买日常所需时能多省一些。”

除了提高CHAS折扣，昇菘也持续为部分自家品牌产品推出加购优惠（Purchase-with-Purchase，简称PWP），让顾客购买白米、食油等日常必需品时享有更多优惠。

CHAS蓝卡持卡者自2025年3月起在昇菘享有4%折扣，橙卡持卡者则从2026年1月起享有同样优惠。

昇菘去年通过乐龄和CHAS卡折扣，共计为消费者节省约750万元。