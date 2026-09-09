新加坡法律学会推出全新服务，允许公众通过参与计划的律师事务所，将遗嘱的数码副本存入学会的遗嘱注册处，并可指定授权人士在立遗嘱者过世后查阅。

“遗嘱存档服务”（Wills Repository Service）星期三（9月9日）在今年的科技法律节上正式推出，旨在为遗嘱提供多一个安全存档地点，并在纸本原件无法找到时，为寻找遗嘱提供额外依据。高庭法官许德伦在致辞时指出，这项服务可减少家属寻找遗嘱所需的时间、不确定性和不必要的压力。

免费存档至明年3月底

公众若要使用这项服务，须委托参与计划的律所拟定或审核遗嘱，并指定获授权查阅数码副本的人士。律所之后会代表当事人，将遗嘱的数码副本存入法律学会。

即日起至2027年3月31日，公众可免费使用这项新服务。

法律学会自2020年起管理遗嘱注册处（Wills Registry）。注册处记录是否存在遗嘱，以及纸本原件存放在哪里，但本身不保存遗嘱。新推出的遗嘱存档服务则进一步保存遗嘱的数码副本，为原件无法找到时提供另一参考来源。

许德伦在发言中也强调这项计划的实际意义与人文关怀。他说：“我们都希望把自己的事务安排妥当，不只是为了自己，也是为了让所爱的人轻松一些。确保重要文件在需要时能够找到，看似只是一个小步骤，却能为我们身后的人带来很大不同。”

他鼓励已立遗嘱但未采取措施确保遗嘱能被找到的公众，考虑使用这项服务，也邀请法律专业人士向希望获得额外保障的客户提供这一选项。

法律学会执行长杨子健也通过文告说：“立遗嘱时，我们为所关心的人作出安排，但有时遗嘱遗失，或无法确定最新版本，会让这份善意落空。在家人面对丧亲之痛时，这会增添不确定性和压力。”

他指出，这项务实的新服务为数码遗嘱副本的安全存档和取用，提供可信框架，能让公众更加安心。他期待与更多律所合作，让更多客户受惠。

为保护隐私，存入遗嘱存档服务的数码副本将采用加密技术及严格的访问控制，只有立遗嘱者指定并授权的人士才能查阅。数码副本最长可保存至立遗嘱者出生后的120年。

法律学会也强调，遗嘱数码副本不会取代已经签署的纸本原件，也不会决定遗嘱是否具有法律效力。

人工智能时代 律师专业判断力更具价值

法律学会也在科技法律节上宣布与人力资源专才学会和新加坡调解中心签署谅解备忘录，探讨人工智能（AI）如何重塑法律工作，并协助律所重新设计岗位和工作流程，提升人力资源能力。

根据计划，相关机构将在明年上半年推出工作再设计指南（Job Redesign Playbook），协助律所应对AI带来的工作变化，包括重新思考岗位职责、工作流程及所需技能。

律政部兼交通部高级政务部长穆仁理在活动上谈到AI时代律师的价值。他说：“关键在于协助与责任的分别。AI可以协助我们的工作，但最终为所提交的文件、所提出的论点或所给予的意见负责的，是律师，而不是工具。”

他认为，随着信息变得越来越丰富，甚至近乎免费，专业判断力反而会变得更加稀缺，也更具价值。客户不会愿意为机器能够生成的内容支付额外费用，但会愿意为具备稳健专业判断力、能应对法律与商业复杂局面的律师买单。