从小对海娜彩绘着迷，科玛尔如今挑战开班授课，让更多人认识这门艺术，欣赏当中魅力。

今年27岁的印族同胞科玛尔（Komal Lad）受访时说，爱上海娜（henna）彩绘是受母亲影响。“妈妈画的海娜很漂亮，我记得小时候会盯着它们看上好几个小时，完全被其中的花纹与细节深深吸引。”

她忆述，第一次尝试画海娜是小学一二年级，当时主要沿着妈妈在她手上画的图案线条，重画一遍。“妈妈没有真正教我，我是通过模仿她的作品学会的。”

科玛尔告诉记者，一开始学海娜是因为觉得好玩，随着技术越来越精进，她对海娜这门艺术也更感兴趣，想要认真钻研。“要学好这个艺术，没有捷径，就是一直反复地练习。”

2021年起，帮人画海娜成了她的副业。她说：“佳节时期，需求会增加。我也能边做自己喜欢的事，边赚点外快。久而久之，画海娜已从业余爱好，变成我想认真发展的项目。”

科玛尔说，每次为初次体验海娜彩绘的顾客服务时，她都深感荣幸，也很期待客户看到成品时的雀跃神情。

近期，科玛尔决定尝试开班授课，教导公众学画海娜。

她说，海娜是个文化象征，在多元文化的新加坡意义非凡。开办工作坊不仅是教导这门手艺，也能提供一个空间让不同背景的人齐聚同个屋檐下，尝试新东西，相互交流，放松身心。