“此日期前食用”（Use By）、“最佳食用日期”（Best Before）和“有效期”（Expiry Date）……食品包装上的日期标示五花八门，但过了期限的食物，未必不能食用。为减少浪费食物，新加坡食品局今年展开研究，评估是否可在确保食品安全的前提下，允许捐赠超过品质期限的食品。

国会星期三（9月9日）针对粮食韧性动议进行辩论。文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕参与辩论时，说明政府减少食物垃圾的措施。

国会2024年通过《善粮捐赠法》（Good Samaritan Food Donation Act），规定只要满足特定条件，食品捐赠者可获免责保障，为重新分配食物创造更有利的环境。

吴函燕说，下一步，当局将检视食品日期标示的做法。食品制造商在包装上使用的日期标识不一，包括“此日期前食用”和“最佳食用日期”。目前，国际上也没有统一的指导原则，说明食品超过标示日期后还能安全食用多久。

她说：“食品局正在研究，是否能在维持食品安全标准的同时，允许捐赠已超过品质期限的食品。这可让更多仍能食用的食物获得重新分配，而不是被丢弃。食品局将在明年公布详情。”

永续部回复《联合早报》询问时说，食品局自今年开始与业者接洽，进一步了解本地食品日期标示的做法。

食品的日期标识通常分为两类：“品质期限”标明食物何时开始失去最佳风味或口感；“安全期限”则是提醒消费者，食物从什么时候起可能不宜食用。

我国去年产生的垃圾中，食物占约11％，总量达79万公吨，相当于每人每年丢弃128公斤食物。