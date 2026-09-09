英国全国空中交通管理局航班处理系统星期二（9月8日）发生严重技术故障，导致英国多个机场运作瘫痪。新加坡航空公司两趟往返伦敦希思罗机场的航班因此被迫取消，另两趟航班则须改而飞往其他机场备降。

两趟被迫取消的航班是SQ319和SQ321，原定当地时间星期二从伦敦希思罗机场起飞前往新加坡。新航星期三（9日）答复《联合早报》询问时证实，已为受影响乘客提供必要援助，包括安排酒店住宿和陆路交通，新航也协助乘客改订其他转机航班。

新航另两趟已在飞行途中的航班，也无法按计划在希思罗机场降落。

其中，SQ308航班改降法国巴黎夏尔·戴高乐机场，并于当地时间傍晚6时28分着陆。SQ308使用的是空客A380-800客机，飞机上有401名乘客和29名机组人员。新航已安排陆路交通将乘客送往伦敦。

另一趟SQ318航班则改降德国慕尼黑机场，当地时间晚上8时零9分安全降落。SQ318使用波音777-300ER客机，机上有203名乘客和19名机组人员。新航计划后续从慕尼黑起飞，待监管当局批准后将乘客送至伦敦。

新航：乘客与机组人员安全是重中之重

新航强调，乘客和机组人员的安全是重中之重，并对受影响乘客与带来的不便深表歉意。新航也呼吁乘客上新航官网查询最新的航班情况。

此次航班调整，源于英国全国空中交通管理局（National Air Traffic Services，简称NATS）航班处理系统故障，事故影响全球超过1000趟航班。

英国多个机场的航班星期三清晨陆续恢复起降，但各大航空枢纽说，由于前一天航班处理系统故障引发混乱，全面恢复尚需一些时间。

NATS首席执行官罗尔夫接受英国广播公司（BBC）采访时说，目前已排除网络攻击的可能性。