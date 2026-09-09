原定随着新加坡仲夏夜空活动结束而拆除的2.8米高财神鱼尾狮，将延长在狮城大厦的展出至9月20日，并从节庆艺术装置转化为公益平台，为受近期尼泊尔洪灾影响的民众筹款。

这座鱼尾狮艺术装置高2.8米，原由国家文物局子公司传承SG（HeritageSG）为今年的新加坡仲夏夜空（Singapore Night Festival）委托制作，并由狮城大厦提供展出场地。作品由Uniplay创作，也是其“废弃物变珍藏艺术”可持续艺术计划的一部分。

随着仲夏夜空结束，原本计划拆除的鱼尾狮如今获得“第二次生命”。新加坡晋江会馆星期三（9月9日）发文告说，会馆将动员志愿者参与由新加坡红十字会发起的尼泊尔水灾募款活动，在现场向公众介绍灾情及募款详情，鼓励公众献出一份心意。

在传承SG及狮城大厦支持下，晋江会馆、Uniplay、新加坡红十字会，以及本地企业DCS Synthesis Pte Ltd共同推动这项活动。

晋江会馆将在9月11日至13日及18日至20日，星期五至星期天傍晚5时至晚上8时安排志愿者驻场。公众捐款支持新加坡红十字会尼泊尔洪灾募款活动后，可获赠限量版“财神鱼尾狮”贴纸，送完即止。

晋江会馆会长兼DCS Synthesis创办人张振铭说，财神鱼尾狮吸引不少公众前来拍照，希望借助它的吸引力，把人潮转化为帮助有需要人士的力量。“我们希望把这份关注转化为更有意义的行动，让更多人关注尼泊尔水灾，并愿意伸出援手。”

鱼尾狮在狮城大厦的展期结束后，将移至淡马锡理工学院设计系，作为设计教育的一部分，启发年轻设计师思考可持续发展、创意设计，以及设计如何创造社会影响。