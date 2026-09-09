《诈骗（应对措施）和其他事务法案》生效后，警方能限制涉及诈骗者使用银行、电信及Singpass等服务最长三年。不过，涉案人仍可提出上诉，通过多个渠道提取日常生活费及获得基本服务。

国会星期三（9月9日）三读通过《诈骗（应对措施）和其他事务法案》（Scams (Countermeasures) and Other Matters Bill）。

法案内容广泛，重点之一是授权警方下达服务限制令（Service Limitation Order），限制涉案人使用银行、电信和Singpass等服务长达三年。

朝野议员在辩论时关注限制服务会否“误伤”无辜，以及长期禁用银行和电信这样的必要服务会否影响日常生活，甚至导致涉案人无法维持基本的生活。

多名议员建议，应允许涉案情节轻微者进行受限制的基本交易，以确保他们能应付日常所需；而全面限制措施则应仅适用于明确的高风险案件。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭澄清，收到银行服务限制令的人仍可以在柜台办理业务，服务限制令只适用于网上银行等自助银行业务。此外，工资与政府补贴等资金将继续正常入账。

若需使用受限制账户中的资金，涉案人可向警方提出申请，提取合理金额以支付水电费、租金等必要开支。

如果账户是依《刑事诉讼法》被警方冻结，则可以向法院申请释放部分资金。

至于银行账户被关闭者，新加坡金融管理局正与各大本地银行合作，为新加坡公民和永久居民提供“受限用途银行账户”（Limited Purpose Banking Accounts，简称LPBA），或类似的基础银行账户。

马林百列—布莱德岭集选区议员彭丽燕和淡滨尼集选区议员陈以君等提出，当账户屏蔽令和服务限制令影响个人生计，或无辜者的账户遭冻结时，当局能否建立一套加急上诉的机制。

吴培铭说，政府未来将公布更多关于上诉机制的细节。

“这需要仔细考量。我们曾见过骗子教导受害者如何应对银行工作人员以逃避审查的案例。同理，我们也应预料到，不法分子可能会教导钱骡如何提交上诉，以图重新获得账户的使用权。”

有议员关注Singpass中的关键服务是否会受限制令影响，吴培铭强调，Singpass的限制仅针对更易被用于诈骗的高风险服务，例如开设银行账户。 投票、医疗和公积金等业务不受影响。

尽管不在此次法案的范围内，不少议员也关注如何为诈骗案受害者提供救济。

用追回资金赔偿受害者有难度

工人党阿裕尼集选区议员严燕松和盛港集选区议员何廷儒建议，政府出资设立受害者赔偿救济基金。碧山—大巴窑集选区议员陈诗韵则提议，政府可考虑重新分配向违规平台收取的罚款，作为救济金赔偿给诈骗受害者。

不过，吴培铭坦言这些机制的难度很大。他指出，诈骗资金往往在多个账户之间频繁转移，难以厘清资金究竟属于哪个受害者，因此政府很难做到绝对公平的分配与赔偿。

此外，警方实际追回的资金往往只占受害者总损失的极小一部分。

新法案也授权警方对银行与电信公司等服务供应商下达账户屏蔽令（Account Disabling Order）和披露令（Disclosure Order）。

账户屏蔽令要求服务供应商冻结已经用于诈骗，或将被用于准备或进行诈骗的账户。账户最长可被令停用30天，并可延长多30天。

披露令则要求服务供应商提供与特定账户有关的资料。只要警方认为有关资料有助于预防诈骗，供应商就须配合。

除了针对涉案人账户的限制措施，法案也收紧了对网络平台和社交媒体账号的安全监管。法案通过后，不遵守《网络犯罪危害法令》列明的业务守则（codes of practice）或实施指令（implementation directive）的平台，面对的最高罚金将大幅提高，从目前的100万元增至1000万元。

买卖、出借或帮助他人注册社交媒体及即时通讯账号也会被列为刑事罪。初犯者可被判处最高1万元罚款，或最长三年监禁，或两者兼施。犯人也可能面对最多12下鞭刑。