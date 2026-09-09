确保食品价格可负担，是政府的重点工作。当局虽无法直接控制市场售价，但会通过可持续的方式，让人们能以合理价格购买食物，包括帮助小贩控制成本。

国会星期三（9月9日）辩论由政府国会永续发展与环境委员会提出的粮食韧性动议，多名议员关注食品价格上涨的问题。

永续发展与环境部长傅海燕参与辩论时回应说，人们担忧食品价格上涨是合理的。

她说：“长远来看，食品价格可能持续面对上涨压力。气候变化、疾病暴发、地缘政治局势紧张，以及供应链受阻，都可能影响农作物收成，也会推高食品的生产和运输成本。”

推进食品故事策略 四大支柱强化本地粮食韧性

傅海燕指出，新加坡无法完全避开这些全球压力，但可通过“新加坡食品故事2”（Singapore Food Story 2）策略，增强我国应对粮食供应受干扰的能力。

这项全国策略从促进本土生产、加强国际合作、实现食品进口多元化，以及建立食品储备四方面着手，全面提升我国食品韧性。

文化、社区及青年部兼永续部高级政务次长吴函燕发言时说：“食物是日常必需品，就算价格只是小幅上涨，累积起来也是不小的数目。因此，确保食品价格维持在大众负担得起的水平，是政府的重点工作。”

她指出，政府不会直接控制食品价格，而是通过维持市场公平竞争、扩大食物来源和消费者选择，以及为有需要的家庭提供针对性的援助等方式，让人们能以合理价格购买食物。

保平价餐食 也须让小贩做得下去

政府国会永续委员会主席、三巴旺西区议员傅丽珊，建议永续部、保健卫生部和社会及家庭发展部联手打造“全国社区供餐体系”（nationwide community-dining ecosystem），在居民联系网中心、活跃乐龄中心和宗教场所等便利的地点，为弱势群体提供热食，以降低他们的日常食品开销。

吴函燕回应说，我国其实已有覆盖全岛的社区供餐网络，本地120多座小贩中心就是这个网络的核心。“小贩中心是重要的社会基础设施，不仅让新加坡人能吃到价格亲民的餐食，也有助于促进邻里联系。”

不过，要让小贩继续提供价格合理的餐食，也得确保他们经营得下去。

吴函燕说，政府因此也关注小贩面对的成本压力。近期中东局势推高经营成本，政府早前已宣布为小贩中心和巴刹摊贩提供半年的租金补贴，帮助他们缓解压力。

一些社企小贩中心也会为摊贩集中采购食材，以较优惠的价格进货。

参与辩论的丹戎巴葛集选区议员祖安清心建议进一步推动集中采购，并鼓励小贩采购本地农产品。这样既可增加本地农产品的需求，也有望让小贩以更具竞争力的价格取得食材。