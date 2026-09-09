一名男子开车经大士关卡出境时，未料遇上非典型通关问话——移民局女官员未循例盘查，反而先问“你女朋友在哪里”，得知对方单身后更打趣说“那我就做你女朋友吧”，让男子忍俊不禁。

影视与摄影制作公司NLS Creative董事林国杰（30岁）日前在TikTok发布视频，分享这段发生在关卡的“小插曲”，笑称这是自己人生首次体会“被搭讪”的感觉。

他接受《联合早报》访问时透露，事件发生于8月底，当时他正开车前往马来西亚。

林国杰坦言，平时通关常被要求进一步问话或检查，但这次扫描二维码后，迎来的并非严肃安全提问，而是关于女友的“关心”。他起初对女官员的问话感到相当惊讶，但随即觉得十分好笑。

根据行车记录器画面，汽车停在通关区时，女官员先询问其女友下落，得知他单身后便玩笑式地提议“成为女友”，令他当场大笑。闸门开启后，女官员补充说只是玩笑，林国杰则笑着回应“挺会撩的”。

视频上传后，网民反应热烈，不少人打趣问他是否索要对方联络方式，但他回应并未索取。

也有网民质疑事件真实性，林国杰随后补上行车记录器视频以证确有其事。

适逢农历七月，更有网民发挥想象力，留言猜测女官员是否“看到什么”，林国杰则发文澄清，强调纯粹是一次无伤大雅的互动，“不认为女官员是指有鬼魂存在”。