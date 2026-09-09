苏门答腊与加里曼丹部分地区的干燥天气预计将在未来几天持续，跨境烟霾风险依然存在。新加坡未来24小时的空气污染指数（PSI）料落在中等水平的较高端至不健康水平的较低端区间。

国家环境局星期三（9月9日）傍晚6时许发文告说，加里曼丹岛以及苏门答腊岛南部和中部的火点持续产生中度至浓密的烟羽，火点引发的烟霾正飘向新加坡。

环境局指出，尽管苏门答腊中部和北部未来几天可能迎来降雨，但南部与加里曼丹地区预计仍维持干燥。若火势未能受控，加上东南风或南风持续吹袭，新加坡仍面临跨境烟霾的风险。

根据环境局的预报，未来24小时PSI料处于“中等”水平偏高端至“不健康”水平偏低端的区间。

截至星期三傍晚6时，全国24小时PSI介于74至98点，属中等水平。中部地区空气污染最严重，达98点，逼近不健康水平的门槛（100点）。一旦突破100点，即进入不健康范围。

在一小时PM2.5悬浮颗粒浓度方面，中部和东部地区分别录得每立方米85微克和58微克，属偏高水平；北部、南部和西部则均低于每立方米56微克，处于正常范围。

回顾过去一星期，本地中部地区上星期五（4日）早上7时，录得近三年来首个突破100点的24小时PSI；随后在上星期六（5日）凌晨1时升至123点的高位，之后逐步回落，同日晚间9时起降至100点以下。

过去三天，全国24小时PSI一直维持在中等水平，但中部地区的指数从星期二（8日）晚上7时起呈持续攀升趋势。

根据亚细安气象中心（ASMC）官网统计，印尼加里曼丹和苏门答腊两个大岛星期二（8日）的火点总数为317个，比星期一（7日）的228个多89个。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众决定当下是否外出活动时，应参考一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则应参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也已上载至亚细安气象中心网站。